版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 08:14 BJT

标题新闻：日本丰田称将在全球召回143万辆混合动力车，因气囊气体发生器可能存在缺陷

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐