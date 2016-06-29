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债券 | 2016年 6月 29日 星期三 09:06 BJT

标题新闻：截至6月24日当周海外美元计价货币市场基金资产增加41.2亿美元，至3,872.1亿美元--iMoneyNet

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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