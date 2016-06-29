《美国上市公司业绩公布日程表》--6月29日至7月6日

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透6月29日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明 ，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年6月29日 BMO GIS.N Q4 2016 General Mills Inc 2016年6月29日 BMO MON.N Q3 2016 孟山都(Monsanto) 2016年6月29日 BMO AYI.N Q3 2016 Acuity Brands Inc 2016年6月30日 BMO MKC.N Q2 2016 味好美(McCormick) 2016年6月30日 BMO DRI.N Q4 2016 Darden Restaurants Inc 2016年6月30日 BMO STZ.N Q1 2017 Constellation Brands Inc 2016年6月30日 BMO PAYX.OQ Q4 2016 Paychex Inc 2016年6月30日 11:30 CAG.N Q4 2016 ConAgra Foods Inc 2016年6月30日 AMC MU.OQ Q3 2016 美光(Micron Technology) 2016年7月6日 11:00 WBA.OQ Q3 2016 Walgreens Boots Alliance Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 汪红英；审校 龚芳)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透多伦多5月12日 - 加拿大主要股指周五微幅收低，加拿大最大的非银行借贷公司Home Capital Group Inc暴跌15.5%，该公司承认仍担心其是否有能力继续运营的不确定性。但自然资源股提供支撑。