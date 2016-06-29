《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月29日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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*工商时报：
--为落实劳工周休二日，劳动部今日将修正草案送至行政院，相较于旧版休息日加班费以〞1+1〞倍计算，新版则提高为加班前二小时须付1.34倍工资，第三小时起为1.67倍，而劳工在休息日加班费以四小时为单位计算，不足四小时则以四小时计算，也就是劳工在休息日加班一小时，可获得六小时加班费。
--首批实物给付保单开卖，新光人寿及富邦人寿陆续在6月底及7月初开卖其首张健检保单，保户缴六年保费，保障期间11年或12年，新寿是每隔二年可选一次价值2.8万多台币的新光医院健检，富邦人寿是每年给付价值约4,500-6,000台币的基本健检方案，寿险业者强调保户是用还本金买健检。
*经济日报：
--鼓励保险业资金前进台股，金管会研议同步调降保险业投资股票及指数股票型基金（ETF）计算保险业资本适足率（RBC）的风险系数，保险业者保守估算，调降后可投入股市资金至少增加上千亿台币，有助挹注台股资金动能。
--立法院财委会今日将审查立委提出的保险法修正案，开放保险业投资公建及社会福利事业得指派董监事，金管会持保留态度，主张各界尚有歧见，希望厘清疑虑后再重提修法案。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完