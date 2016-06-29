《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月29日

*工商时报：

--为落实劳工周休二日，劳动部今日将修正草案送至行政院，相较于旧版休息日加班费以〞1+1〞倍计算，新版则提高为加班前二小时须付1.34倍工资，第三小时起为1.67倍，而劳工在休息日加班费以四小时为单位计算，不足四小时则以四小时计算，也就是劳工在休息日加班一小时，可获得六小时加班费。

--首批实物给付保单开卖，新光人寿及富邦人寿陆续在6月底及7月初开卖其首张健检保单，保户缴六年保费，保障期间11年或12年，新寿是每隔二年可选一次价值2.8万多台币的新光医院健检，富邦人寿是每年给付价值约4,500-6,000台币的基本健检方案，寿险业者强调保户是用还本金买健检。

*经济日报：

--鼓励保险业资金前进台股，金管会研议同步调降保险业投资股票及指数股票型基金（ETF）计算保险业资本适足率（RBC）的风险系数，保险业者保守估算，调降后可投入股市资金至少增加上千亿台币，有助挹注台股资金动能。

--立法院财委会今日将审查立委提出的保险法修正案，开放保险业投资公建及社会福利事业得指派董监事，金管会持保留态度，主张各界尚有歧见，希望厘清疑虑后再重提修法案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。