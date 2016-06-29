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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 08:41 BJT

《香港报摘》--经济日报6月29日

* 要闻版头条：

--英国脱欧后首幅批出的屯门青山公路住宅土地，由永泰地产 以9.8亿港元夺得，每平方尺楼面地价仅3,343港元，较去年底同区土地，半年间地价回落17%。

* 其他：

--港股通昨再吸资28亿元人民币，总额度余下不足四分之一（即612亿元），内地投资者随时一个月内闹＂额度荒＂，最快7月底耗尽。港交所 行政总裁李小加强调，额度不会成为问题，因沪港通推出时已表明，若额度耗至一定程度，将有主动审议机制。

--近20家发展商异口同声指脱欧对本港楼市影响微，下半年如常推盘，逾7,000个单位陆续登场，聚焦启德四个新盘，共3,846个有机会同期对垒，势爆发抢客战。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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