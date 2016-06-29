《香港报摘》--经济日报6月29日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 要闻版头条：
--英国脱欧后首幅批出的屯门青山公路住宅土地，由永泰地产 以9.8亿港元夺得，每平方尺楼面地价仅3,343港元，较去年底同区土地，半年间地价回落17%。
* 其他：
--港股通昨再吸资28亿元人民币，总额度余下不足四分之一（即612亿元），内地投资者随时一个月内闹＂额度荒＂，最快7月底耗尽。港交所 行政总裁李小加强调，额度不会成为问题，因沪港通推出时已表明，若额度耗至一定程度，将有主动审议机制。
--近20家发展商异口同声指脱欧对本港楼市影响微，下半年如常推盘，逾7,000个单位陆续登场，聚焦启德四个新盘，共3,846个有机会同期对垒，势爆发抢客战。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完