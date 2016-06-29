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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 09:01 BJT

印尼央行：仍有进一步放宽货币政策的空间--副总裁

路透雅加达6月28日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周二表示，由于2016年底前通胀率预计会到3.8-3.9%，在其目标区间内，使印尼央行有再度放宽货币政策的空间。

“(下次政策宽松)问题是放宽多少，及何时行动。”Warjiyo告诉记者，并称印尼央行认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后升息的机率正在下降。

印尼央行今年已四度降息，目前指标利率已降至6.50%。

该行目标瞄准今年通胀率维持在3-5%。5月通胀率为3.33%。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)

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