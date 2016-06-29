印尼央行：仍有进一步放宽货币政策的空间--副总裁

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透雅加达6月28日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周二表示，由于2016年底前通胀率预计会到3.8-3.9%，在其目标区间内，使印尼央行有再度放宽货币政策的空间。
“(下次政策宽松)问题是放宽多少，及何时行动。”Warjiyo告诉记者，并称印尼央行认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后升息的机率正在下降。
印尼央行今年已四度降息，目前指标利率已降至6.50%。
该行目标瞄准今年通胀率维持在3-5%。5月通胀率为3.33%。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完