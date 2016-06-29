《香港报摘》--信报6月29日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 要闻版头条：
--英国脱欧＂黑天鹅＂引发全球财富大挪移，监于未来数月欧盟多个成员国将举行公投，届时或出现更多脱欧国，瑞信等多家大行纷建议加强防御性部署，弃股投债。基金公司则视跌市为吸纳良机，先机国际称，MSCI亚洲（日本以外）指数现价市账率约1.3倍，未来12个月正回报机会达80%至100%，建议＂别人恐慌我贪婪＂。
* 其他：
--西部水泥 昨日尾市堕崖式急插，最多泻近46%。公司去年11月以反向收购方式，被并入安徽海螺水泥 ，市场消息称，内地传出有关并购生变，触发之前大手买入的外资及中资盘急急清仓。西部水泥昨晚回应内地传媒称，与海螺水泥的交易仍在进行中，将于6月30日公布详情。
--中国燃气 宣布与大股东北京控股 签下新协议，获北控先注入10个城市天然气项目，交易作价15.3亿港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完