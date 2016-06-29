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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 08:44 BJT

《香港报摘》--信报6月29日

* 要闻版头条：

--英国脱欧＂黑天鹅＂引发全球财富大挪移，监于未来数月欧盟多个成员国将举行公投，届时或出现更多脱欧国，瑞信等多家大行纷建议加强防御性部署，弃股投债。基金公司则视跌市为吸纳良机，先机国际称，MSCI亚洲（日本以外）指数现价市账率约1.3倍，未来12个月正回报机会达80%至100%，建议＂别人恐慌我贪婪＂。

* 其他：

--西部水泥 昨日尾市堕崖式急插，最多泻近46%。公司去年11月以反向收购方式，被并入安徽海螺水泥 ，市场消息称，内地传出有关并购生变，触发之前大手买入的外资及中资盘急急清仓。西部水泥昨晚回应内地传媒称，与海螺水泥的交易仍在进行中，将于6月30日公布详情。

--中国燃气 宣布与大股东北京控股 签下新协议，获北控先注入10个城市天然气项目，交易作价15.3亿港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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