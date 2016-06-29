国际油市：挪威工人罢工威胁提振油价上扬，英国公投冲击减退

“冒险基调应会推动大宗商品继续走高，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)周三表示。

“油价领涨(大宗商品)，因英国公投决定退欧的影响逐步消退。委内瑞拉石油产量似乎加速减少的消息、挪威罢工威胁看起来也将影响产量，巩固了油价涨势，”该行补充称。

供应基本面的消息支撑油价。挪威油气田工人可能罢工，这可能令该北海最大产油国的产出减少。

交易商称，有报导称由于电力中断和设备短缺，委内瑞拉石油生产商和炼油商难以维持产量，这亦支撑油价。

美国石油协会(API)周二称，截至6月24日该周，美国原油库存大降390万桶，至5.277亿桶，路透调查的分析师预计为减少240万桶。之前一周库存减少超过500万桶。

美国能源资料协会(EIA)周三将公布官方库存数据。(完)

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