国际油市：挪威工人罢工威胁提振油价上扬，英国公投冲击减退

南非汇市：兰特跌逾1%，因特朗普就职前的紧张情绪打击风险货币
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
“冒险基调应会推动大宗商品继续走高，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)周三表示。
“油价领涨(大宗商品)，因英国公投决定退欧的影响逐步消退。委内瑞拉石油产量似乎加速减少的消息、挪威罢工威胁看起来也将影响产量，巩固了油价涨势，”该行补充称。
供应基本面的消息支撑油价。挪威油气田工人可能罢工，这可能令该北海最大产油国的产出减少。
交易商称，有报导称由于电力中断和设备短缺，委内瑞拉石油生产商和炼油商难以维持产量，这亦支撑油价。
美国石油协会(API)周二称，截至6月24日该周，美国原油库存大降390万桶，至5.277亿桶，路透调查的分析师预计为减少240万桶。之前一周库存减少超过500万桶。
美国能源资料协会(EIA)周三将公布官方库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 王丽鑫/戴素萍)
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