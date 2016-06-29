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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 08:51 BJT

期货日报：中国期指多空势均力敌，市场面临方向性选择

以下内容节选自6月29日的《期货日报》：

昨日市场振荡上涨，早盘低开后维持弱势振荡格局，午后多头发力，上证指数收2912.56点。期指各合约均收涨，其中IC合约表现依然强于IF和IH合约，IH1607、IF1607以及IC1607的贴水幅度分别为23.45、42.4、70.51，与前一交易日持平。

主力持仓方面，前二十席位在三大主力合约多空方均增仓，但增仓幅度均不大。前二十席位在IF1607合约上多头增仓119手，空头增仓83手。IH1607多头增仓72手，空头增仓51手。IC1607多头增仓343手，空头增仓250手。由此来看，昨日各主力合约多方增仓幅度均小幅领先于空方，多空双方博弈力度基本相当，目前市场已进入前期压力区，主力高位踌躇不前，市场面临方向性选择。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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