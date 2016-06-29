期货日报：中国期指多空势均力敌，市场面临方向性选择

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下内容节选自6月29日的《期货日报》：
昨日市场振荡上涨，早盘低开后维持弱势振荡格局，午后多头发力，上证指数收2912.56点。期指各合约均收涨，其中IC合约表现依然强于IF和IH合约，IH1607、IF1607以及IC1607的贴水幅度分别为23.45、42.4、70.51，与前一交易日持平。
主力持仓方面，前二十席位在三大主力合约多空方均增仓，但增仓幅度均不大。前二十席位在IF1607合约上多头增仓119手，空头增仓83手。IH1607多头增仓72手，空头增仓51手。IC1607多头增仓343手，空头增仓250手。由此来看，昨日各主力合约多方增仓幅度均小幅领先于空方，多空双方博弈力度基本相当，目前市场已进入前期压力区，主力高位踌躇不前，市场面临方向性选择。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完