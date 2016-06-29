大有期货：镍市迎来挖掘价值洼地良机

6月初至今，镍价表现强势，在英国脱欧风波的冲击下，镍价短暂下跌后近期重新回归强势。价格强势的背后，是全球镍供需格局发生了新的转变，预计2016-2017年镍需求将超过供给，镍市将结束连续四年的供应过剩局面。虽然库存依然庞大，但已不是定价和驱动的主要因素，未来一旦去库存加速，镍价将加速上涨。大格局上看，全球镍供需平衡拐点隐现，镍价蓄势待涨。