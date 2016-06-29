大有期货：镍市迎来挖掘价值洼地良机

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下内容节选自6月29日的《期货日报》：
6月初至今，镍价表现强势，在英国脱欧风波的冲击下，镍价短暂下跌后近期重新回归强势。价格强势的背后，是全球镍供需格局发生了新的转变，预计2016-2017年镍需求将超过供给，镍市将结束连续四年的供应过剩局面。虽然库存依然庞大，但已不是定价和驱动的主要因素，未来一旦去库存加速，镍价将加速上涨。大格局上看，全球镍供需平衡拐点隐现，镍价蓄势待涨。
6月16日国务院办公厅发布《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，指出适当增加部分有色金属储备，镍是我国资源稀缺的品种，同时又是重要的战略物资，对发展国民经济和国防工业起到至关重要的作用。不排除在如此低廉的价格下，国家进行战略性收储。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完