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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 08:54 BJT

大有期货：镍市迎来挖掘价值洼地良机

以下内容节选自6月29日的《期货日报》：

6月初至今，镍价表现强势，在英国脱欧风波的冲击下，镍价短暂下跌后近期重新回归强势。价格强势的背后，是全球镍供需格局发生了新的转变，预计2016-2017年镍需求将超过供给，镍市将结束连续四年的供应过剩局面。虽然库存依然庞大，但已不是定价和驱动的主要因素，未来一旦去库存加速，镍价将加速上涨。大格局上看，全球镍供需平衡拐点隐现，镍价蓄势待涨。

6月16日国务院办公厅发布《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，指出适当增加部分有色金属储备，镍是我国资源稀缺的品种，同时又是重要的战略物资，对发展国民经济和国防工业起到至关重要的作用。不排除在如此低廉的价格下，国家进行战略性收储。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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