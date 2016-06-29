《香港报摘》--其他报纸重要消息6月29日

* 明报：

--本港连销茶餐厅--翠华 截至3月底止全年纯利按年大幅倒退54.5% 至7,167.5万港元。集团表示，希望在2017年底前增加餐厅数目至80间，现暂无关店及裁员需要，惟主席李远康坦言，暂时无具体计划在港加开新店。

* 苹果日报：

--以欧洲为主营业务的便服零售商思捷环球 主席柯清辉称，公司于英国业务占比较少，认为如欧元兑美元汇率跌至1算水平，才会对公司产生压力，又指与德国工会达成协议，裁减当地约一成员工，降低营运成本。

* 星岛日报：

--英国脱欧令资金走向美元避险，为保持美元流动性，本港银行疑大量做人民币掉期以获取美元资金，导致离岸人民币短期拆息重现负利率，人民币隔夜拆息昨于交易时段跌至负1.2厘，一星期拆息亦曾低见负0.3厘；翌日隔夜拆息急跌至负3厘，市传有银行误解人行在第二季收取准备金的计算方法，导致负利息出现。

* 东方日报：

--已经停牌五年的瑞金矿业 ，昨日被证监会以证券及期货规则第8（1）条勒令停牌。根据第8（1）条，如证监会觉得招股章程、通告等载有属虚假或误导性资料，为维持有秩序及公平市场，以及维护公众利益等，证监会有权指示港交所 暂停任何上市公司股份的交易。

* 文汇报：

--银基集团 主席兼行政总裁梁国兴表示，内地白酒行业经历了三年行业调整后，目前呈现出全行业增长的趋势。该集团的纯利也由亏转盈，全赖五粮液及茅台等名酒市场销售持续好转，且在进入传统旺季后，销售超出预期。（完）