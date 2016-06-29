国都期货：棕榈油季节性增产周期来临

3月，马来西亚棕榈油正式进入增产季，期价随之开始振荡下行，结束厄尔尼诺带来的上涨行情。4月、5月，由于有穆斯林斋月需求的支撑，东南亚棕榈油出口始终处于较高水平，因而马来西亚棕榈油库存保持下降趋势。但从6月船运公司的数据来看，前20天马来西亚棕榈油出口或环比下滑8.7%，表明斋月需求消退。在产量增加的背景下，需求高峰期过去，库存将开始重建，或给国际油脂市场带来压力，待11月进入减产周期后，预计棕榈油跌势才会有所缓解。(完)