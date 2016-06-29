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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 09:00 BJT

中信建投：沪铜空头格局未变

以下内容节选自6月29日的《期货日报》：

　　虽然英国公投结果尘埃落定，但短期影响持续发酵，全球宏观风险不断增加。此外，国内经济依然呈现偏空格局，加之铜供需矛盾突出，我们认为，铜价反弹幅度有限，后市依旧看空。

　　全球宏观风险不断增加，加之供强需弱格局短期难以改善。预计铜价反弹幅度有限，仍然存在下探的空间。操作上，建议在38000—39000元/吨区间逐步建空单，下方参考目标35000元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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