中信建投：沪铜空头格局未变

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下内容节选自6月29日的《期货日报》：
虽然英国公投结果尘埃落定，但短期影响持续发酵，全球宏观风险不断增加。此外，国内经济依然呈现偏空格局，加之铜供需矛盾突出，我们认为，铜价反弹幅度有限，后市依旧看空。
全球宏观风险不断增加，加之供强需弱格局短期难以改善。预计铜价反弹幅度有限，仍然存在下探的空间。操作上，建议在38000—39000元/吨区间逐步建空单，下方参考目标35000元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完