版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 09:03 BJT

瑞达期货：郑商所菜粕期货多头卷土重来

以下内容节选自6月29日的《期货日报》：

上周五菜粕1609合约出现巨量振荡，在2610元/吨附近多头形成明显买盘。随后两个交易日，菜粕价格持续大幅走高，均收出大阳K线，周二甚至收出涨停，价格突破前期高点，并站上2800元/吨的关口。短期多头卷土重来，较为强势。

　　威廉指标快速大幅上行至极多区域，意味着短期多头动能充沛，价格将加速攀升。

　　操作上，背靠5日均线买多，滚动操作。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐