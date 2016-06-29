期货日报：沪胶冲高动能减弱

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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以下内容节选自6月29日的《期货日报》：
沪胶主力1609合约在6月初创下今年以来的新低，之后横盘整理半个月，6月中旬才放量上行，目前已至11000元/吨一线。近期，持仓量明显见涨，多空分歧加大。对于未来走势，笔者认为，支持沪胶继续反弹的条件还不成熟。
天胶的持续反弹需要附加条件，就目前供需状况而言，供应大方向转向宽松，需求又有示弱可能，由此认定天胶持续反弹的条件尚不成熟，待仓单压力消化完毕，才会出现介入做多的机会。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完