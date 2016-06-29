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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 08:59 BJT

期货日报：沪胶冲高动能减弱

以下内容节选自6月29日的《期货日报》：

沪胶主力1609合约在6月初创下今年以来的新低，之后横盘整理半个月，6月中旬才放量上行，目前已至11000元/吨一线。近期，持仓量明显见涨，多空分歧加大。对于未来走势，笔者认为，支持沪胶继续反弹的条件还不成熟。

　　天胶的持续反弹需要附加条件，就目前供需状况而言，供应大方向转向宽松，需求又有示弱可能，由此认定天胶持续反弹的条件尚不成熟，待仓单压力消化完毕，才会出现介入做多的机会。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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