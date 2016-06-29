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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 09:11 BJT

《全球汇市》英镑和欧元跌势稍事喘息，但人气仍脆弱

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1062  1.1065  -0.03  +1.86  1.0860
    美元/日圆            102.39  102.74  -0.34 -14.89  120.30
    欧元/日圆         113.27  113.70  -0.38 -13.18  130.47
    美元/瑞郎            0.9805  0.9820  -0.15  -2.13  1.0018
    英镑/美元            1.3298  1.3340  -0.31  -9.77  1.4738
    美元/加元            1.3035  1.3021  +0.11  -5.81  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6798  6.6833  -0.05  +1.70  6.5680
    澳元/美元            0.7383  0.7387  -0.05  +1.48  0.7275
    新西兰元/美元        0.7057  0.7044  +0.18  +3.40  0.6825
    澳元/日圆         75.590  75.890  -0.40 -13.73  87.620
    新西兰元/日圆     72.280  72.370  -0.12 -11.83  81.980
    英镑/日圆         136.19  137.06  -0.63 -23.15  177.22
    澳元/新西兰元     1.0456  1.0467  -0.11  -1.95  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/汪红英/张若琪/陈宗琦；审校 戴素萍/王丽鑫/龚芳)
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