《全球汇市》英镑和欧元跌势稍事喘息，但人气仍脆弱

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1062 1.1065 -0.03 +1.86 1.0860 美元/日圆 102.39 102.74 -0.34 -14.89 120.30 欧元/日圆 113.27 113.70 -0.38 -13.18 130.47 美元/瑞郎 0.9805 0.9820 -0.15 -2.13 1.0018 英镑/美元 1.3298 1.3340 -0.31 -9.77 1.4738 美元/加元 1.3035 1.3021 +0.11 -5.81 1.3839 美元/离岸人民币 6.6798 6.6833 -0.05 +1.70 6.5680 澳元/美元 0.7383 0.7387 -0.05 +1.48 0.7275 新西兰元/美元 0.7057 0.7044 +0.18 +3.40 0.6825 澳元/日圆 75.590 75.890 -0.40 -13.73 87.620 新西兰元/日圆 72.280 72.370 -0.12 -11.83 81.980 英镑/日圆 136.19 137.06 -0.63 -23.15 177.22 澳元/新西兰元 1.0456 1.0467 -0.11 -1.95 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/汪红英/张若琪/陈宗琦；审校 戴素萍/王丽鑫/龚芳)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。