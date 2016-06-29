《交易视点》台湾央行降息机率高，台债等待结果出炉--元大宝来证

路透台北6月29日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾债券将等待台湾央行理监事会议结果出炉，在前次虽宣布降息，但未必调降隔拆利率，使得短率下滑空间有限。本次会议降息机率极高，但是否调整隔拆及NCD利率仍是未知数，预期本周十年券105/4期 成交区间在0.70%-0.80%，五年券105/8期 则在0.45%-0.60%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)