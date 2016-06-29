港报社评：龛场落成太缓慢，香港英魂难安息--信报6月29日

消防员张耀升和许志杰英勇殉职，发生四级无情火的九龙湾淘大工业村外先后举行路祭，不但家属及同袍哀悼，即使素未谋面的市民亦致以无限敬意。为了高度肯定殉职消防员的奉献精神，特首梁振英昨日宣布，七一回归纪念酒会的表演环节将取消，他个人认为张耀升和许志杰应该获颁勳章。此外，消防处申请为两位救火英雄安葬于浩园。

张耀升和许志杰安葬于浩园，相信无人异议，问题只在于是否＂永久土葬＂。根据食物环境衞生署政策，凡于公众坟场土葬六年的骸骨必须迁移，目的是节省土地资源。由于浩园属于公众坟场，因此殉职人员遗体土葬六年后同样须要掘出骸骨，经火化后安放于龛位。不过，假如殉职者是因＂英勇过人行为＂而丧生，则可获准永久土葬。特首日后向张耀升和许志杰颁授勳章的话，永久土葬可望接纳。

浩气长存的救火英雄永埋浩园，合情合理合乎香港价值，谁也不会有意见，然而此事却间接反映出另一个问题，一般小市民百年归老之后，葬于何处呢？生老病死乃每个人寄居尘世的必经阶段，悼念死者是人类社会的文明特征，因此丧葬殡仪无论多么忌讳，始终是无法逃避的现实，正如历史悠久的跑马地天主教坟场大门的对联：今夕吾躯归故土，他朝君体也相同。昨天适逢雨泪交替路祭舍身成仁的消防员，申诉专员公署公布一项关乎殡葬服务的调查结果。

申诉专员刘燕卿指出，食物及衞生局增设公营骨灰龛设施的工作进度过于缓慢，政府虽然有推广绿色殡葬服务，但成效不彰，未能有效纾缓公营骨灰龛位严重供不应求的情况。

根据公署的调查，二○一○至二○一一年期间，食衞局先后公布在全港十八区物色到二十四幅土地以发展骨灰龛场，但至今只有两个发展项目落成，合共仅提供二千五百四十个龛位，远低于市民期望，较之于未来数年预计达二十二万宗火化数目，实在是杯水车薪，对未能负担私营骨灰龛费用的家属来说，更是一龛难求。刘燕卿表示：＂食衞局应加快步伐，主动争取地区支持，在处理争议较大的发展计划时，食衞局应加强地区的游说工作；对于一些规模或争议较小的发展计划而言，该局应考虑优先处理，以应付已累积多时之需求。＂

龛位不足的问题，已然困扰香港人好一段日子，由于轮候公营龛位的时间长到恰似申请公屋上楼，所以不少人迫于无奈，将先人的骨灰暂存于殡仪馆，每逢春秋二祭移往熙来攘往的路边焚香拜礼，构成本地独特得来十分悲哀的景观。生前苦候公屋、死后长等龛位的恼人困扰，年复一年未得到缓解，基于供求长期失衡，随之又引发另一个荒谬现象，不法商人在不适合的地方设置违例龛场图利，难听一点说是＂发死人财＂。

香港每年的死亡数字大约四万，不会突然大幅增加，不会突然大幅减少，殡葬服务的需求完全在掌握之内，为什么增设公营骨灰龛的工作进度是如此的缓慢？何以五年多才有两个公营龛场发展项目落成，提供少得可怜的二千五百四十个龛位？诚然，＂土地问题＂必定是官方答案之一，而市民的邻避心态又增添解决龛场＂土地问题＂的困难，但我们不得不指出，香港现有的公众坟场相信还有扩建空间，即使真的饱和了，全港十八区已经物色到的二十四幅土地也该尽快发展。食衞局局长高永文回应申诉专员的调查表示，现阶段公营龛位已全部编配出来，二○二三年将有五十万个骨灰龛位陆续落成。

苦等七年之后，姑且勉强当作一龛可求，然而不要忘记，死亡数字是不断累积的，每年四万可以怎样持续应付下去？所以申诉专员说得对，政府必须探讨以新模式提供公营殡葬服务，否则香港英魂难以安息。（完）

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