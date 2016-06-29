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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 09:08 BJT

金属期市：伦敦期铜守在八周高位附近，英国公投退欧后风险意愿回温

上海期交所期锌 和期镍 分别跳涨3.2%和2.3%，追随伦敦市场涨势，投资者寄望于各国能推出新举措，缓解英国退欧之后的不确定性。

LME电子交易今年已骤增近五分之一，点燃了LME内部的一场暗战，维护传统交易结构的会员担心，这样的发展将威胁到以场内公开喊价交易为特色的传统模式 。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/孙国玉；审校 王兴亚/张若琪)

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