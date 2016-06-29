港报社评：巡查只是表面文章，关键在于立法规管--明报6月29日

今次淘大工业村迷你仓四级夺命火，焚烧逾100小时被扑灭之后，政府部门又搞＂大阵仗＂行动。这场大火备受关注，两名消防人员不幸殉职，政府完全有必要严肃认真看待，寻求亡羊补牢之策。不过，证诸历次火后大巡查，看不到起过什么积极效果；今次迷你仓火警，已知未符合消防安全的情况，并非从石头爆出来，而是存在超过10年以至更长时间，消防巡查理应有过很多次，然则老问题为何仍然酿发新灾难，是问题所在。期望今次政府跨部门的大巡查，并非另一次门面工夫，三分钟热度之后又回复旧观，而是痛定思痛地决心改变，透过政策措施和立法手段，彻底消除旧式工厦和迷你仓的消防安全隐患。

历来发生严重消防安全事故，政府部门都大举出动，包括警方人员到场采证，以确定是否有人涉嫌违法，追究法律责任等。淘大工业村迷你仓大火之后，特首梁振英和政府都高调表示关注，成立跨部门工作小组探讨采取短、中及长期措施，加强迷你仓消防安全。首项行动就是消防处、屋宇署、地政总署和劳工处即时开始巡查全港迷你仓及类似处所，审视有否违反现行法例规定。

值得注意的是，当局平日对迷你仓会否经常巡查，姑且不论，6年前类似大巡查就曾经做过一次，也是在一场有消防员殉职的火警之后。2016年3月，长沙湾丽昌工业大厦发生四级火警，一名消防队目殉职，原因与现场消防系统的通讯设备有关；由于这座工厦建于上世纪60年代，并无安装自动洒水系统，而殉职消防员在火场昏厥失救，若有自动洒水，或有机会获救。当时政府的大动作，是由消防处对全港约2000幢建于各年代的工厦开展全面巡查，特别针对旧式工厦的消防安全。6年前，旧式工厦不少已经被用作迷你仓，即是现在认为迷你仓不符合消防安全要求的地方，当时已经存在，巡查消防人员应该看得到，只是以今次淘大工业村的火警看来，当时的消防隐患，并未因为6年前的巡查而消除。若政府以为巡查就可以解决问题，事实证明并非如此。

即使今次更大阵仗的巡查，是否能够全面检视迷你仓的消防隐患，也不乐观。消防处掌握的数据，全港有487个迷你仓单位，涉及259幢工业大厦，其中154个迷你仓单位没有自动洒水系统，首阶段约1个月先巡查这些旧式工厦迷你仓，可是巡查即时遇到的问题，是每个单位的迷你仓数以百计，大多上锁。今次淘大工业村火警难以扑灭，就与各个迷你仓难以打开有关；消防员在现场救火，还可以强行撬开迷你仓，现在的巡查若不获租用迷你仓的市民配合，消防人员根本不能强行开锁。因此，约10万个迷你仓内是否存放了危险和易燃物品，以现在的巡查手段，无法查出来。迷你仓有可能成为危险品仓，是客观事实，而当局目前并无对策。这个隐患，根本不可能消除。

每个迷你仓单位的布局、间隔、用料以至营运管理，大同小异，从淘大工业村的火警所见，未符合消防安全，设若不幸再发生类似火警，消防员将面对同样的危险和扑救困难。因此，可以肯定地说，巡查只能做到找到一些迷你仓单位是否因为特殊状况，制造了特定火警危险，由巡查人员即时通知消除而已；从根本上确立迷你仓消防安全，不在于巡查，在于当局即时开展立法规管。只是，政府的跨部门会议仅笼统地说＂探讨短、中及长期措施＂，会否立法规管迷你仓、时间表等，完全欠奉，这是使人担心政府沦为另一次＂交差式＂应对的原因。

另外，旧式工厦没有自动洒水系统而形成的消防隐患，已经数以十年计。由上世纪90年代起，涉及旧式大厦（包括工厦与商厦）的火警而造成重大伤亡，已有多宗，酿成41死亡的嘉利大厦大火如是，丽昌工厦和今次淘大工业村使消防员殉职如是。历次涉及旧式工厦的火警都难以扑救，专家与舆论一再要求政府强制旧式工厦安装自动洒水系统，不过，总是被政府敷衍过去。如是者周而复始，今次迷你仓夺命火警之后，各方面旧事重提，有专家说旧式工厦天台未能承载水缸重量的说法已经不成立，因为有研究认为水缸可以设在工厦地下的停车场，以现代科技是完全可以解决这个老问题。

立法规管迷你仓和强制旧式工厦安装自动洒水系统，是今次迷你仓火警烧出来的老问题。政府不要再犹豫，而应该坐言起行，即时开展立法规管程序，不要让市民和消防员在下次发生这类火警时，重履衆所周知的险境。（完）

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