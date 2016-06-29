港报财经评论：克强大派定心丸，A股镬味甲欧美--信报6月29日

克强大派定心丸，A股镬味甲欧美 /习广思

周一晚英镑一度跌穿1.32美元，触发金融市场大恐慌，类似惊吓相信会陆续有来。欧盟威吓其他成员国，必定会采取更多措施排斥脱欧后的英国，以显示脱欧后果严重。欧洲＂有排烦＂，但A股却相当强势，与＂深港通＂相关的股份全数被炒起，传统国企股也获得追捧，莫非是李克强效应？

英国脱欧公投结果公布后，全球股市大跌，惟独A股风光美好，上周五低开后迅即企稳，周一保持强势，沪指升1.6%，深证指数涨逾2%，昨日升势持续，其中深圳A股再升逾1%。

围绕A股的好消息，来来去去都是那几个，例如宝钢、武钢两大钢铁企业策划重组，以带动去产能进程，相关煤炭、钢铁股备受追捧。

另一＂好消息＂是＂深港通＂结算系统周一起进行端对端测试，市场憧憬＂深港通＂好事近，相关券商股受到追捧。本港几只＂深港通＂折让A股也出现炒作，浙江世宝（01057）、山东墨龙（00568）分别升2.7%及5.7%。虽然＂沪港通＂开通后未见频繁的资金流动，但毕竟A股缺乏催化剂，A股循例也要炒一炒。

再者，中国放宽并加强吸引外资准入，中国经济不如预期般差。国务院总理李克强昨天在夏季达沃斯论坛上表示，中国经济在转型过程中，需要外资的进入，对中国企业和产业升级有很大帮助，中央亦会进一步放宽准入条件，改革体制和机制，营造公平竞争的环境。

李克强重申，中国第二季经济稳定增长，不会出现经济硬着陆。他表示，中国经济面对双重挑战，一是全球经济复苏乏力，二是中国长期积累的矛盾和传统、粗放的发展方式，与机制性的障碍纠结在一起，使中国推动改革转型面临巨大挑战。

不过，中国经济预期长期向好，短期如果有问题，也会用微调的方法解决。中国又会推动经济转型，以创新引领经济转型升级、全面深化改革推动经济转型升级，以及以开放助推经济转型升级。

以上言论不期然令人想起早前＂权威人士＂的言论，称中国经济将以L形发展，被指与李克强论调不一致。日前李克强重申中国经济长期向好，第二季经济稳定成长，看来似是有了结论。

在年初公布的《政府工作报告》中，中国官方把2016年经济增速目标定在6.5%至7%。今年中国经济＂半年报＂将于7月出炉，上述目标能否阶段性完成备受关注。清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵早前表示，估计今年中国经济还处于增速探底过程，预计全年增速在6.7%左右，下半年比上半年略有下降。这一探底态势将至少延续至2017年上半年，预计明年中国全年经济增速为6.6%。

假如明年中国经济仍保有6.6%增长，已好过不少外资行的预估。李稻葵认为，如果中国官方近两年把握时间，在去产能、去杠杆方面调整到位，一些基础性改革措施得到有效实施，经济增速有望在2018年出现回升反弹态势。

李稻葵的说法未必是A股强势原因，但宝钢与武钢的大型合并的确令市场憧憬有更多大型国企重组合并，这些活动在过去几个月一度沉寂，可能是提振市场信心的一大来源。

外资行则对港股不敢过于乐观，瑞信副总裁兼亚太区投资策略师邵志铭表示，在亚洲市场中，最看淡港股走势，香港市场对外围市况最为敏感，波动较大，故此把恒指未来3个月目标定为18500点；12个月目标为19300点。除了容易受外围市况影响，本土经济表现不济也是看淡港股的原因。就港股而言，只看好科网股，因相关股份盈利能力高，资产负债表是众多板块中最健康的。

欧洲股市昨晚大幅回升，其中意大利股市劲升4%。早前有媒体引述一名资深欧盟议员周一称，一旦英国退出欧盟，英语可能不再是欧盟的官方语言。另外，据英国广播公司（BBC）报道，德国总理默克尔在柏林与法国总统奥朗德、意大利总理伦齐会晤后称，在英国为退出欧盟启动《里斯本条约》第50项条款前，欧盟将不与英国举行非正式谈判。（完）

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