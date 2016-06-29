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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 09:22 BJT

日本个股：索尼下调2017会计年度电子元件部门营收目标

路透东京6月29日 - 日本索尼 周三表示，预计图像传感器业务在2017会计年度将达不到营收目标，因为全球智能手机需求走软。

索尼在修正后的中期业务计划中预计，包括图像传感器在内的电子元件部门在2017年4月开始的会计年度营收介于1-1.5万亿(兆)日圆(97.6-102.5亿美元)。此前的营收预估为1.3-1.5万亿日圆。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)

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