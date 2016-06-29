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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 09:26 BJT

标题新闻：澳洲5月经季调新房销售下降4.4%，为连续第二个月下降，暗示楼市略有降温--HIA

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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