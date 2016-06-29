港报财经评论：高息难护滙丰，中綫下探40元--经济日报6月29日

高息难护滙丰，中綫下探40元 /林瑞芬 英镑跌势暂喘定，但昨午欧洲开市主要股市回升，加上，预料环球央行有所行动，港股跌势略趋缓。恒指昨微跌0.3%，收报20172点，仍守于升轨之上。

只是欧洲业务敏感股继续被抛售，长和 昨跌1.8%至82元，长建 则跌2.6%至64.75元，而同系电能实业 跌0.7%，收报67.65元，电能现金流足，跌势料早于前两股止，中期64元料初步有支持。

欧洲银行在英国公投脱欧后无运行，巴克莱、苏皇、法兴等市值于两日间蒸发三分之一；而德银、西班牙国家银行、法巴，两日间股价也跌两成，本港上市的滙丰 由上周五高位50.95元质低，昨低见45.3元，收报46.35元，累计跌幅约9%，算是大不幸中的小幸。技术上，滙丰已逼近4月低位45元，支持力恐有限，若失之，下探40元。

英国金融服务业地位根深柢固，现虽如同失欧盟金融业护照，短期冲击成危机的机会有限；不过，中期在欧洲区政经将混乱不明朗下，或有更多金融企业选择离英，英国金融服务业地位很大机会被削弱，现在提前被抛售掟货，是基于投资者的本性，对未知的疑虑，但求走得快好世界，也是可以理解！

自2008年次按危机爆发后，大象已折翼，如何再重新长出羽翼高飞，谁也算不清楚，加上今役，恐怕至少这一两年难以预期。最新据摩根大通报告预期，英国及欧洲宏观经济增长恶化，借贷业务料难以提振，加上金融市场动荡，料集团首要考虑是预留更多资本作备用应对不可预测的风险，或为滙丰往后的派息比率是否稳定带来不确定性，因此调低滙丰2017财年度每股股息预测由0.51美元下调33%至0.34美元（折合约2.65港元）。

在贷款增长放缓、净息差收窄、环球银行及资本市场收入下降、拨备增加等利淡因素夹击下，并下调滙丰2016、2017、2018财年度经调整每股盈利预测数2%、8%及8%，分别降至0.59美元、0.5美元及0.54美元。狮王光辉难复现，以滙丰现价46.35元及2017年度预测股息约2.65港元计，息率虽已近6厘，视为高息陷阱。

最新发展，评级机构标普不但把英国的最高级别主权信用评级连降两级，还下调评级展望预示可能再降级。另一评级机构惠誉紧随其后下调英国评级和评级展望。标普把英国2016至2019年的GDP增长预期均值由2.1%降至1.1%；把英国2016至2019年的经常帐赤字占GDP比重均值预期由4.5%降至3.4%。标普还预计：如果苏格兰举行有关是否独立的第二次公投，会触发一场宪法危机。英国＂钱＂景黯淡，除滙丰等欧银股重伤，欧美股市下挫，滙市也立立乱。英镑跌势未止，下任首相人选未知数，加上，就与欧盟的脱欧谈判，最终会令英国与欧盟的关系发展如何也未知，以及在英国经济短期一年内走低的机会更大之下，均是英镑主要的贬值压力。欧元亦承受压力，日圆、美元、黄金等避险资产大涨，虽然日圆、美元升值，反而可能削弱出口竞争力，亦损经济复苏的能力。

人民币也＂中枪＂，上周五离岸人民币一度大跌逾600点子，人民币中间价昨续下调逾150点子，已跌穿6.65关口。人行急于官方微博解释，乃因为英镑、欧元走贬，美元走强，在＂前日收盘滙率＋一篮子货币滙率变动＂的人民币兑美元滙率中间价形成机制下，人民币兑美元有所贬值。人民币滙率将继续按既有的形成机制有序运行。人民币能否借欧元及英镑走弱而受益，暂时短期看不见，但＂自己友＂中银国际就刊报告认为，新的SDR货币篮子将于今年10月1日正式实施，各国央行可能会对外滙储备进行调整。

由于英镑、欧元资产的风险上升，在全球新一轮资产配置调整中，人民币资产可能受益，需求将进一步增强。此外，这是有利于人民币国际化的。路是有可能这样发展，未来一两年只有内地政经稳定接近现水平，与欧洲经济相比，算是胜一筹。只是环球经济连根生，欧洲经济或不景气更甚，对中国出口的影响尚要评估。

总括而言，现要等环球央行协力面对目前脱欧失投资者信心的措施，施展如何再算。韩国已发招，称该国计划出台逾20万亿韩圜的财政刺激方案，其中包括约10万亿韩圜的追加预算，利用财政政策减缓经济下调的压力。美国联储局主席耶伦取消出席周三欧洲央行论坛，不排除之后有大动作，各国以量宽直升机派钱，或是加强财策刺激本国经济，避免步入全球经济衰退，这等候公布。不过，各国再次施行宽松，也不无后遗症，如联储局前主席格兰斯班认为现在应担心最终通胀大涨。

最后回说大市，恒指昨低见19898后又以20000楼上收市，收报20172，全日跌0.3%，结算前有力托20000之意愿，但结算后，还会否让大户坚定托市，疑虑重重。(完)

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