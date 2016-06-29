韩国已公布经济指标--2016/6/29

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% @-r +0.7% @-r 7月25日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +0.8% +1.0% 6月30日 +0.8% 工业生产(m/m) 4月 -1.3% @ -1.3% @-r 6月29日 +0.3% 失业率 5月 3.7% @ 3.7% @ 7月12日 -- 贸易收支(亿美元) 5月 顺差70 r 顺差88 r 7月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完