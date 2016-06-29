中国汇市：路透测算人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数脱离纪录低点

路透北京6月29日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.25，较上 日微升0.03%，较上日纪录低点微升0.02；SDR篮子指数微升至95.94，BIS篮子指数微跌至96.47。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.63%，SDR篮子指数跌2.94%，BIS指数跌5.16%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货 币较上日升贬 点数 CNY=PBOC 6.6324 204 EURCNY=PBOC 7.3482 -244 JPYCNY=PBOC 6.4678 622 HKDCNY=PBOC 0.8548 25.4 GBPCNY=PBOC 8.8506 -514 AUDCNY=PBOC 4.9046 -146 NZDCNY=PBOC 4.6898 -241 SGDCNY=PBOC 4.9048 -207 CHFCNY=PBOC 6.7663 315 CADCNY=PBOC 5.0885 32 CNYMYR=PBOC 0.6108 -47.2 CNYRUB=PBOC 9.7127 -1267 CNYTHB= 5.3089 -5 全球汇市方面，英镑和欧元周三盘旋在英国公投退欧后触及的低点上方，短暂的空头回补让备受打压的欧 洲货币貌似企稳，不过长期不确定性仍构成压力。 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在 中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)