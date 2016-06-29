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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 09:29 BJT

中国汇市：路透测算人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数脱离纪录低点

路透北京6月29日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.25，较上
日微升0.03%，较上日纪录低点微升0.02；SDR篮子指数微升至95.94，BIS篮子指数微跌至96.47。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.63%，SDR篮子指数跌2.94%，BIS指数跌5.16%。   
 CFETS篮子货币  今日中间价  CFETS篮子货
                            币较上日升贬
                            点数
 CNY=PBOC           6.6324           204
 EURCNY=PBOC        7.3482          -244
 JPYCNY=PBOC        6.4678           622
 HKDCNY=PBOC        0.8548          25.4
 GBPCNY=PBOC        8.8506          -514
 AUDCNY=PBOC        4.9046          -146
 NZDCNY=PBOC        4.6898          -241
 SGDCNY=PBOC        4.9048          -207
 CHFCNY=PBOC        6.7663           315
 CADCNY=PBOC        5.0885            32
 CNYMYR=PBOC        0.6108         -47.2
 CNYRUB=PBOC        9.7127         -1267
 CNYTHB=            5.3089            -5
 
    全球汇市方面，英镑和欧元周三盘旋在英国公投退欧后触及的低点上方，短暂的空头回补让备受打压的欧
洲货币貌似企稳，不过长期不确定性仍构成压力。 

    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在
中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）

 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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