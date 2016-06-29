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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 09:25 BJT

****《港报快速浏览》--6月29日报摘，社评及财经评论****

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   -----------------------------报纸摘要------------------------------------
   《香港报摘》--信报                                                    
   《香港报摘》--经济日报                                                
   《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
                                                             
   ------------------------------社评---------------------------------------
   港报社评：免费幼教非全免袋住先再行优化--星岛日报                      
   港报社评：香港不能再折腾，通过政改是出路--文汇报                      
   港报社评：全日制学生需缴费，免费幼园名不副实--明报                    
                                                             
  -----------------------------财经评论--------------------------------------
   港报财经评论：克强大派定心丸，A股镬味甲欧美--信报                     
   港报财经评论：高息难护滙丰，中綫下探40元--经济日报                    
                                                             
   ------------------------------其他--------------------------------------
   中国报摘.................................................              
   台湾报摘.................................................              
 
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