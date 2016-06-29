全球金市：金价上涨，受英国脱欧后经济面疑虑提振

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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本周现货金与铂金 价格之差创下纪录最高，因英国退欧后，机构投资者和散户均买入黄金。
上周五金价触及逾两年高点1,358.20美元，今年已经累计上涨24%。
欧洲领导人周二要求英国迅速行动，以结束公投退欧引发的政经乱局。国际货币基金组织(IMF)此前表示，英国退欧将给全球经济增长带来压力。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，英国公投决定退出欧盟可能对美国经济构成新的拖累，此时美国就业市场动能可能已经放缓。
英镑和欧元周三盘旋在英国公投退欧后触及的低点上方，短暂的空头回补让备受打压的欧洲货币貌似企稳，不过长期不确定性仍构成压力。
日本经济产业省周三公布的数据显示，日本5月零售销售同比连续第三个月下降，且降幅高于预期，使得决策者承担推出更多刺激举措以支持脆弱经济复苏的压力。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/李春喜 审校 龚芳/戴素萍)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完