全球金市：金价上涨，受英国脱欧后经济面疑虑提振

本周现货金与铂金 价格之差创下纪录最高，因英国退欧后，机构投资者和散户均买入黄金。

上周五金价触及逾两年高点1,358.20美元，今年已经累计上涨24%。

欧洲领导人周二要求英国迅速行动，以结束公投退欧引发的政经乱局。国际货币基金组织(IMF)此前表示，英国退欧将给全球经济增长带来压力。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，英国公投决定退出欧盟可能对美国经济构成新的拖累，此时美国就业市场动能可能已经放缓。

英镑和欧元周三盘旋在英国公投退欧后触及的低点上方，短暂的空头回补让备受打压的欧洲货币貌似企稳，不过长期不确定性仍构成压力。

日本经济产业省周三公布的数据显示，日本5月零售销售同比连续第三个月下降，且降幅高于预期，使得决策者承担推出更多刺激举措以支持脆弱经济复苏的压力。 (完)

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