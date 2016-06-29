版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 09:50 BJT

《汇市简讯》英镑/美元再度承压，受英镑/日圆抛盘拖累

0103GMT -

* 亚洲早盘，来自日本对英镑/日圆的抛盘限制了英镑/美元的涨势

* 英镑/美元小跌，跌破1.3300，早盘曾涨至1.3370

* 分时图支撑位在1.3275，昨日低点1.3205处存在更多支撑

* 英镑/美元的人气仍然明显偏空，受政治不确定性影响

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐