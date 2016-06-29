修正-芝加哥期市：大豆期货连续第三日上涨，向一周高点挺进

(更正：因译文有误，修正第一段错别字应为“挺进”，而非“挺近”) 路透悉尼6月29日 - 美国大豆期货周三连续第三日上涨，因美国大豆的需求增加，加上天气状况可能不利 产量，均推动价格朝着一周高点挺进。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货 涨0.36%至每蒲式耳11.24-3/4美元。周二上涨1.4% ，盘中曾触及一周高点每蒲式耳11.36-3/4美元。 交投最活跃的玉米期货 涨0.36%至每蒲式耳3.95-3/4美元，上日收盘持平，盘中曾创下每蒲式耳4.06 -3/4美元的一周高点。 交投最活跃的小麦合约 涨0.44%至每蒲式耳4.59-1/4美元，周二收跌0.38%。 美国农业部周一公布大豆生长优良率为72%，较一周前下降1个百分点。 农业部还公布，出口商向不明目的地卖出了150,000吨美国大豆。 围绕天气的担忧盘初对玉米价格构成支撑。 以下是0115GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 459.25 2.00 +0.44% +0.22% 487.52 26 CBOT玉米 395.75 1.50 +0.38% +2.73% 409.99 29 CBOT大豆 1124.25 4.00 +0.36% +1.77% 1109.78 58 CBOT稻米 10.93 -$0.01 -0.09% -1.53% 11.52 25 美国原油 48.13 $0.28 +0.59% +3.89% 48.77 48 汇率 欧元/美元 $1.105 -$0.001 -0.13% +0.26% 美元/澳元 0.739 0.000 +0.01% +0.90% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/孙国玉；审校 王丽鑫/戴素萍/张若琪)