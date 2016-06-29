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货币新闻 | 2016年 6月 29日 星期三 10:02 BJT

修正-芝加哥期市：大豆期货连续第三日上涨，向一周高点挺进

(更正：因译文有误，修正第一段错别字应为“挺进”，而非“挺近”)
    路透悉尼6月29日 - 美国大豆期货周三连续第三日上涨，因美国大豆的需求增加，加上天气状况可能不利
产量，均推动价格朝着一周高点挺进。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货 涨0.36%至每蒲式耳11.24-3/4美元。周二上涨1.4%
，盘中曾触及一周高点每蒲式耳11.36-3/4美元。
    
    交投最活跃的玉米期货 涨0.36%至每蒲式耳3.95-3/4美元，上日收盘持平，盘中曾创下每蒲式耳4.06
-3/4美元的一周高点。

    交投最活跃的小麦合约 涨0.44%至每蒲式耳4.59-1/4美元，周二收跌0.38%。
    
    美国农业部周一公布大豆生长优良率为72%，较一周前下降1个百分点。 
    
    农业部还公布，出口商向不明目的地卖出了150,000吨美国大豆。
    
    围绕天气的担忧盘初对玉米价格构成支撑。

    以下是0115GMT报价：
    
      合约               价格     变动     涨跌%     两日       30日   RSI
                                                     涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           459.25    2.00    +0.44%   +0.22%       487.52   26
    CBOT玉米           395.75    1.50    +0.38%   +2.73%       409.99   29
    CBOT大豆          1124.25    4.00    +0.36%   +1.77%      1109.78   58
    CBOT稻米            10.93  -$0.01    -0.09%   -1.53%        11.52   25
    美国原油            48.13   $0.28    +0.59%   +3.89%        48.77   48
    汇率
    欧元/美元          $1.105  -$0.001  -0.13%    +0.26%
    美元/澳元           0.739    0.000  +0.01%    +0.90%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 汪红英/孙国玉；审校 王丽鑫/戴素萍/张若琪)

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