《路透晚报》--6月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--全球投资：中国人行去年资产缩水12%，仍为全球最大主权资产持有者

国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)报告显示，尽管中国人民银行(PBOC)2015年资产价值缩水12%，但仍是全球最大主权资产持有者，账下有3.4万亿(兆)美元资产。

--中国金融：财政部拟将增值税免征范围扩至买断回购和所有金融债利息--消息

中国财政部日前补充细化金融机构同业业务增值税政策。据两位消息人士透露，财政部税政司加急发函，拟将包括买断式买入返售金融商品以及持有金融债券等所取得的利息收入纳入免征增值税范围；其中前者为首次明确，后者则表明所有金融债券持有利息均免税。

--中港个股：农业银行称正积极筹备参与不良资产证券化试点

中国农业银行公告称，该行正积极筹备参与不良资产证券化试点的相关工作。该行2015年期初不良贷款余额1,241.24亿元人民币，不良贷款本金压降总额为776.88亿元。

--香港房地产：政府7-9月供地可建4,840个住宅，上半财年供应占全年目标过半

香港政府宣布，2016/17财政年度第二季度将推出七幅住宅土地招标出售，连同市区重建局项目，可建私人住宅单位共4,840个，按季增2.1%，令本财年首两季总供应量达9,580个，占全年目标约53%。

【固定收益】

--离岸人民币：中国三年期国债发行利率2.9%低于预期，获2.48倍超额认购

中国财政部在香港发行的三年期70亿元人民币国债发行利率为2.9%，获2.48倍超额认购。交易人士认为这逊于市场预期在3%左右的水平，凸显了近期离岸人民币流动性泛滥、资产匮乏现状。

--中国公开市场：今日进行2,100亿元七天期逆回购，单日净投放600亿元

中国央行公开市场今日进行2100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率为2.25%；据此计算，单日净投放600亿元。

--《中国债市每日综述》避险情绪消退现券归于平静，季末前流动性压力不大

在英国退欧引发的避险因素消退后，中国银行间债市周三现券走势恢复平静，收益率波动微弱；另外，在央行公开市场连日净投放后，季末前资金面压力不大，总体也较为平稳。着。

--中国债市：金交所国际板债券充抵保证金首单业务落地，交银香港首家试水

中央国债登记结算有限责任公司表示，债券充抵上海国际黄金交易中心交易保证金首单业务已于6月27日完成，交通银行香港分行成为首家开展此项业务的国际会员，当日交银香港完成充抵额度共计1,200万元人民币的债券充抵申请。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价微收升结束三连跌，离岸干预引导汇价暂企稳

人民币兑美元即期较上日收盘价微收升，中间价则涨逾200点，两者均结束三连跌。交易员称，英国退欧事件仍在发酵，土耳其袭击事件亦加剧风险情绪，早盘购汇力道明显上升；不过随着监管层对离岸市场的干预给予一定引导，在岸人民币最终企稳回升。

--中国汇市：路透测算人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数脱离纪录低点

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.25，较上日微升0.03%，较上日纪录低点微升0.02；SDR篮子指数微升至95.94，BIS篮子指数微跌至96.47。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至三周新高，“一路一带”板块表现活跃

中国股市沪综指收升至三周新高，并为连续第三日上涨。分析师指出，今日大盘走势平稳，存量资金主导下板块间呈现跷跷板效应，以“一路一带”板块为代表的大盘股走势较强，而中小盘股走势偏弱。7月份上市公司中报将陆续披露，将带动个股热点更为活跃，料后市大盘将小幅震荡向上。

--香港新股：中国物流资产香港IPO计划筹资高至4.35亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR报导，内地物流设施供应商--中国物流资产控股有限公司拟在香港进行首次公开发行（IPO），集资高至4.35亿美元。

--香港新股：东方证券IPO以中低端定价，招股价为每股8.15港元--IFR

汤森路透旗下IFR报导，中国东方证券在香港首次公开发行（IPO）招股价定为每股8.15港元，为原来区间的中低端，集资约10亿美元。

--中国企业：中国石油天然气集团2016-2020年天然气供应料超过7,500亿立方米

中国石油天然气集团公司(CNPC)副总经理徐文荣表示，该公司2016-2020年天然气供应量将超过7,500亿立方米。

--中国个股：绿地控股获国开行全面金融支持，首批合作项目投资超780亿

绿地控股宣布与国家开发银行就一揽子项目签署银企战略合作协议，国开行将为绿地控股旗下业务提供全方位金融支持，双方首批合作项目总投资规模超过780亿元。

--中国个股：华夏幸福拟参与投资显示面板生产线，项目总投资300亿元