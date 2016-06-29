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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 10:11 BJT

《汇市简讯》澳元/美元重新站上0.74关口

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* 澳元/美元重新站上0.74美元，始于周二的风险涨势仍在继续

* 澳元/美元未受亚洲时段英镑/美元和美元/日圆的波动影响

* 澳元/美元涨0.25%，能对其构成压力的只有表现更好的新西兰元

* 市场在不断变化中，英国真正启动退欧可能是几个月后的事情

* 目前市场没有主导题材，兴趣重新回到近期受挫的风险交易上

* 商品货币、大宗商品和股市都在反弹

(完)

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