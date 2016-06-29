《汇市简讯》澳元/美元重新站上0.74关口

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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0201GMT -
* 澳元/美元重新站上0.74美元，始于周二的风险涨势仍在继续
* 澳元/美元未受亚洲时段英镑/美元和美元/日圆的波动影响
* 澳元/美元涨0.25%，能对其构成压力的只有表现更好的新西兰元
* 市场在不断变化中，英国真正启动退欧可能是几个月后的事情
* 目前市场没有主导题材，兴趣重新回到近期受挫的风险交易上
* 商品货币、大宗商品和股市都在反弹
(完)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完