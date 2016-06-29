台湾债市：10年券殖利率止跌反弹，美债走稳台股上涨资金转战股市

路透台北6月29日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周三早盘止跌反弹。交易员表示，在美股大涨、美债殖利率走稳带动下，今天台湾股、债同弹，而随资金转战股市，早盘10年券殖利率走扬且涨破0.75%。

他们指出，英国脱欧利空逐渐淡化，欧美股市摆脱连日颓势，美股周二收涨逾1.5%，带动今天亚股全面走涨，台股亦呈上涨格局，10年券殖利率则向上修正，惟央行开会在即观望气氛趋浓，交投不及先前热络。

〞脱欧淡化了，回归基本面，接下来就等央行开会结果，还有会不会降隔拆利率了。〞一大型银行主管说。

另一大型商银交易员表示，10年券在连续三个交易日走跌后，今天随美股上涨，加上台股续弹带动下，10年券殖利率向上修正，接下来就看这波殖利率能弹多高。

他说，明天央行将召开理监事会议，由于市场仍对央行降息有所期待，惟市场仍有需求，只要殖利率弹上来，即会吸买盘进驻，主要是经济基本面仍有很多隐忧，短期内台债没有利空因素，〞弹上来大家都想买啊。〞

他们并称，倘若央行降息且同步调降短率，料10年券殖利率有机会跌破0.7%大关，但能否进一步挫低，须观察市场追价力道。

本地时间10:42，10年券105/4 殖利率涨0.70基点至0.7530%，成交82.0亿台币；台股加权指数 则涨0.72%。

而在五年券105/8期 方面，早盘殖利率上涨0.40基点至0.5415%，成交12.0亿台币。

周二美国指标10年期公债 价格基本持平，收益率报1.461%，上周五该收益率触及接近四年低位的1.406%。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.74-0.77%；五年期公债 期殖利率区间估在0.53-0.55%。

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