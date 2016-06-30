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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 11:05 BJT

《香港重要政经日程》--6月30日-7月8日

================== 今日重要政经消息=================

6月30日（周四）

公布5月份零售销售数字。

公布5月份M-3货币供应数字。

公布5月底止外汇基金总资产。

10:00 中国飞机租赁 股东特别大会。

10:15 中国信达 在香港举行H股类别股东大会。

11:00 首创环境 股东周年大会。

11:00 辉山乳业 全年业绩发布会。

11:30 波司登 全年业绩发布会。

14:00 中海集装箱 在中国举行股东周年大会。

15:15 天誉置业 简布会。

中国资源交通 公布全年业绩。

福记食品服务 公布全年业绩。

富临集团 公布全年业绩。

金源米业 公布全年业绩。

广泽地产 公布全年业绩。

海尔智能健康 公布全年业绩。

冠忠巴士 公布全年业绩。

世界华文媒体 公布全年业绩。

万华媒体 公布全年业绩。

必瘦站 公布全年业绩。

维珍妮 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

7月1日（周五）

香港特别行政区成立纪念日假期。

7月4日（周一）

11:00 光汇石油 股东特别大会。

12:00 罗兵咸永道IPO市场中期回顾与展望记者会。

7月5日（周二）

11:00 协鑫新能源 股东特别大会。

11:30 海航国际 股东特别大会。

14:00 华谊腾讯娱乐 股东特别大会。

*14:30 建银国际中港市场下半年展望发布会。

15:30 世邦魏理仕香港商业房地产市场2016年上半年回顾及下半年展望新闻发布会。

7月6日（周三）

永丰集团 首日挂牌。

公布6月份香港PMI。

10:00 恒发洋参 股东特别大会。

15:30 汉国置业 股东特别大会。

16:00 上置集团 股东特别大会。

16:30 建业实业 股东特别大会。

7月7日（周四）

公布6月底止外汇储备资产数字。

09:30 联想集团 股东周年大会。

*7月8日（周五）

东方证券 首日挂牌。

10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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