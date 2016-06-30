《香港重要政经日程》--6月30日-7月8日

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
================== 今日重要政经消息=================
6月30日（周四）
公布5月份零售销售数字。
公布5月份M-3货币供应数字。
公布5月底止外汇基金总资产。
10:00 中国飞机租赁 股东特别大会。
10:15 中国信达 在香港举行H股类别股东大会。
11:00 首创环境 股东周年大会。
11:00 辉山乳业 全年业绩发布会。
11:30 波司登 全年业绩发布会。
14:00 中海集装箱 在中国举行股东周年大会。
15:15 天誉置业 简布会。
中国资源交通 公布全年业绩。
福记食品服务 公布全年业绩。
富临集团 公布全年业绩。
金源米业 公布全年业绩。
广泽地产 公布全年业绩。
海尔智能健康 公布全年业绩。
冠忠巴士 公布全年业绩。
世界华文媒体 公布全年业绩。
万华媒体 公布全年业绩。
必瘦站 公布全年业绩。
维珍妮 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
7月1日（周五）
香港特别行政区成立纪念日假期。
7月4日（周一）
11:00 光汇石油 股东特别大会。
12:00 罗兵咸永道IPO市场中期回顾与展望记者会。
7月5日（周二）
11:00 协鑫新能源 股东特别大会。
11:30 海航国际 股东特别大会。
14:00 华谊腾讯娱乐 股东特别大会。
*14:30 建银国际中港市场下半年展望发布会。
15:30 世邦魏理仕香港商业房地产市场2016年上半年回顾及下半年展望新闻发布会。
7月6日（周三）
永丰集团 首日挂牌。
公布6月份香港PMI。
10:00 恒发洋参 股东特别大会。
15:30 汉国置业 股东特别大会。
16:00 上置集团 股东特别大会。
16:30 建业实业 股东特别大会。
7月7日（周四）
公布6月底止外汇储备资产数字。
09:30 联想集团 股东周年大会。
*7月8日（周五）
东方证券 首日挂牌。
10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。