台湾汇市：台币兑美元早盘续扬，因台股劲扬及季底出口商抛汇卖压仍在

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北6月29日 - 台币兑美元 周三早盘续扬升破32.400整数关口。汇银人士表示，英国决议退欧的利空逐渐钝化，受欧美股市反弹激励台股劲扬，加上季底出口商抛汇卖需仍待消化，此皆有利于台币短线维持区间偏升格局。
他们并指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.85亿美元，交投稳中偏热，主要来自季底出口商抛汇卖盘，至于外资盘初买卖汇交易皆有，但稍有偏向汇入，今日台币料有机会探向32.350-32.380间的波段新高。
〞离月底没剩几天，出口商有点非卖不可的感觉。〞一位大型公营银行交易员说。
本地时间10:10，韩元兑美元 报1,165.5，上日收在1,171.3；台股加权指数 则涨0.91%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘小幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.283/32.333，上日收在32.300。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.350-32.420
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完