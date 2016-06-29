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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 10:28 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘续扬，因台股劲扬及季底出口商抛汇卖压仍在

路透台北6月29日 - 台币兑美元 周三早盘续扬升破32.400整数关口。汇银人士表示，英国决议退欧的利空逐渐钝化，受欧美股市反弹激励台股劲扬，加上季底出口商抛汇卖需仍待消化，此皆有利于台币短线维持区间偏升格局。

他们并指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.85亿美元，交投稳中偏热，主要来自季底出口商抛汇卖盘，至于外资盘初买卖汇交易皆有，但稍有偏向汇入，今日台币料有机会探向32.350-32.380间的波段新高。

〞离月底没剩几天，出口商有点非卖不可的感觉。〞一位大型公营银行交易员说。

本地时间10:10，韩元兑美元 报1,165.5，上日收在1,171.3；台股加权指数 则涨0.91%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘小幅扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.283/32.333，上日收在32.300。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.350-32.420

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--全球经济：美国总统或同时与英国和欧盟协商贸易协议--美国国务卿 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

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