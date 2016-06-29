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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 10:47 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元均上涨，避险情绪开始褪去

“美股隔夜大幅上涨，反映投资者现在开始重新追捧风险资产。这提振今日韩股市场，
”LIG Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun表示。
    
    Kim补充称，现在说英国退欧后的影响已经安静下来还为时尚早，投资者需关注英国和
欧盟的动向。
    
    即将离任的英国首相卡梅伦在周二的峰会上对欧盟领导人表示，英国未来与欧盟的关系
可能还要看欧盟重新考虑劳工自由流动的意愿。
    
    外资料结束连续三天的卖超，截至中午时分，外资买超391亿韩元韩股。
    
    芯片厂商SK海力士 涨2.7%，电池厂商三星SDI 劲扬4.9%。
    
    上涨股和下跌股分别为697家和119家。
    
    9月三年期公债期货 持稳报110.99。
    
        
                                 0209GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,165.2       1,171.3
    日圆/韩元       11.3542/93       11.3453
    韩国公债期货 *          110.99        110.99    
    韩国综合股价指数     1,958.98      1,936.22
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            
    

 (编译 孙国玉/李爽  审校 张若琪/陈宗琦)
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