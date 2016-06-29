韩国金融市场：韩股和韩元均上涨，避险情绪开始褪去

“美股隔夜大幅上涨，反映投资者现在开始重新追捧风险资产。这提振今日韩股市场， ”LIG Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun表示。 Kim补充称，现在说英国退欧后的影响已经安静下来还为时尚早，投资者需关注英国和 欧盟的动向。 即将离任的英国首相卡梅伦在周二的峰会上对欧盟领导人表示，英国未来与欧盟的关系 可能还要看欧盟重新考虑劳工自由流动的意愿。 外资料结束连续三天的卖超，截至中午时分，外资买超391亿韩元韩股。 芯片厂商SK海力士 涨2.7%，电池厂商三星SDI 劲扬4.9%。 上涨股和下跌股分别为697家和119家。 9月三年期公债期货 持稳报110.99。 0209GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,165.2 1,171.3 日圆/韩元 11.3542/93 11.3453 韩国公债期货 * 110.99 110.99 韩国综合股价指数 1,958.98 1,936.22 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/李爽 审校 张若琪/陈宗琦)