日本股市：早盘涨逾1%，出口及金融类股反弹

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
市场整体人气更加平静，英镑在英国退欧公投后触及的低点上方徘徊，美元兑日圆 亦走坚至102.63，进一步脱离周五英国公投结果出炉后触及的两年半低点99.00。
震荡亦缓解，日经指数波动率指数 日内下跌9.4%，连续第三日下滑，周五曾升至逾四个月高位。
“我们正在看到技术性反弹。我们仍非常谨慎，”摩根大通股票衍生品执行董事Michiro Naito称。
他表示，英国公投决定退出欧盟给全球经济带来巨大不确定性，而且可能在较长一段时间内拖累风险资产。
“我们的政府和央行能做的不多，”Naito说，称担忧日圆升值和对日本出口商的影响。
最近备受打击的出口股反弹，丰田汽车 涨2.5%，本田汽车 升1.3%，马自达 涨2.0%。
银行类股随着人气改善上涨。
东证股价指数 上升1.4%至1,241.73点。JPX-日经400指数 亦涨1.4%至11,215.13点。(完)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。