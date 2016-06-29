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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 10:56 BJT

日本股市：早盘涨逾1%，出口及金融类股反弹

市场整体人气更加平静，英镑在英国退欧公投后触及的低点上方徘徊，美元兑日圆 亦走坚至102.63，进一步脱离周五英国公投结果出炉后触及的两年半低点99.00。

震荡亦缓解，日经指数波动率指数 日内下跌9.4%，连续第三日下滑，周五曾升至逾四个月高位。

“我们正在看到技术性反弹。我们仍非常谨慎，”摩根大通股票衍生品执行董事Michiro Naito称。

他表示，英国公投决定退出欧盟给全球经济带来巨大不确定性，而且可能在较长一段时间内拖累风险资产。

“我们的政府和央行能做的不多，”Naito说，称担忧日圆升值和对日本出口商的影响。

最近备受打击的出口股反弹，丰田汽车 涨2.5%，本田汽车 升1.3%，马自达 涨2.0%。

银行类股随着人气改善上涨。

东证股价指数 上升1.4%至1,241.73点。JPX-日经400指数 亦涨1.4%至11,215.13点。(完)
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