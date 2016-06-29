澳新汇市：澳新货币微升，公债收益率保持在纪录低位附近

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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在英国公投的经济冲击尚不明朗之际，分析师对央行是否会降息存疑，但该行有可能在7月5日会后声明中明确地表达宽松倾向。
银行间利率期货<0#YIB:>显示，市场预期下周指标利率自1.75%下调0.25个百分点的机率为12%，8月下调的机率则升至66%。
相似的是，新西兰央行周三公布的年度意向声明重申仍可能需要进一步放宽政策。
这使得新西兰元兑美元 弹升受限，来到0.7076，周二尾盘报0.7042。
“英国退欧所产生的不确定性、加上新西兰央行进一步放宽政策，可能对新西兰元不利，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)分析师Imre Speizer在一份研究报告中称，他并称新西兰元的目标价为跌至0.6500美元水准。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/张明钧; 审校 于春红/高琦)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完