澳新汇市：澳新货币微升，公债收益率保持在纪录低位附近

在英国公投的经济冲击尚不明朗之际，分析师对央行是否会降息存疑，但该行有可能在7月5日会后声明中明确地表达宽松倾向。

银行间利率期货<0#YIB:>显示，市场预期下周指标利率自1.75%下调0.25个百分点的机率为12%，8月下调的机率则升至66%。

相似的是，新西兰央行周三公布的年度意向声明重申仍可能需要进一步放宽政策。

这使得新西兰元兑美元 弹升受限，来到0.7076，周二尾盘报0.7042。

“英国退欧所产生的不确定性、加上新西兰央行进一步放宽政策，可能对新西兰元不利，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)分析师Imre Speizer在一份研究报告中称，他并称新西兰元的目标价为跌至0.6500美元水准。(完)

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