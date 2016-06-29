更新版 1-日本股市：早盘涨逾1%，出口及金融类股反弹

(更新内文倒数第三段和倒数第一段报价为早盘收盘价)

路透东京6月29日 - 日本股市周三早盘强劲上涨，受助于全球股市在英国公投后温和反弹，同时日圆涨势停顿亦安抚市场情绪。

日经指数 早盘收高1.44%，报15,543.72点。

早盘亮点是出光兴产 ，下跌6.82%。有报导称，该公司的创始家族反对其收购昭和壳牌石油 的计划。在共同社周三报导称出光兴产考虑发行新股以对抗创始家族的反对立场后，其股价一度下跌逾9%。

市场整体人气更加平静，英镑在英国退欧公投后触及的低点上方徘徊，美元兑日圆 亦走坚至102.63，进一步脱离周五英国公投结果出炉后触及的两年半低点99.00。

震荡亦缓解，日经指数波动率指数 日内下跌9.4%，连续第三日下滑，周五曾升至逾四个月高位。

“我们正在看到技术性反弹。我们仍非常谨慎，”摩根大通股票衍生品执行董事Michiro Naito称。

他表示，英国公投决定退出欧盟给全球经济带来巨大不确定性，而且可能在较长一段时间内拖累风险资产。

“我们的政府和央行能做的不多，”Naito说，称担忧日圆升值和对日本出口商的影响。

最近备受打击的出口股反弹，丰田汽车 涨3.06%，本田汽车 升1.76%，马自达 涨2.37%。

银行类股随着人气改善上涨。