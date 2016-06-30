香港房地产：5月住宅楼价续回升创四个月高位，租金八个月来首现反弹

路透香港6月30日 - 香港差饷物业估价署周四发表的临时数字显示，5月全港私人住宅楼价指数连续第二个月反弹，按月升0.73%，为四个月来高位；大型单位开始发力，月内反弹幅度较中小型住宅为大。

5月份私人住宅租金结束此前连续七个月下跌，按月回升0.49%，主要由中小型单位带动。

过去两个月，本地私人住宅楼价累计回升1.62%。

受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始转跌，住宅楼价自去年9月的历史高位累积跌一成。今年首五个月住宅楼价跌幅为3.3%。

以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价5月按月分别升0.8%、0.73%及0.16%；至于大面积D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价按月升幅分别扩大至1.01%及1.28%。

租金方面，5月整体私人住宅租金回升0.49%；A、B及C类住宅租金平均升0.54%，D、E类单位租金则几无变动。

虽然楼价初见回升迹象，但成交量仍然低迷。物业代理利嘉阁估计，上半年整体住宅买卖登记量为2.15万宗，按年下跌12%，展望下半年将回升至2.6万宗。利嘉阁地产总裁廖伟强指出，英国意外＂脱欧＂令市场增加不确定性，在投资市场环环紧扣下，本港楼市亦难免受到一定影响。不过，同时市场憧憬多国央行会续实施量化宽松政策，外资料将转投亚洲区实物资产，加上内地资金或因而加快南下进入本港房地产市场，对本地楼市反而起到支持作用。