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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 11:38 BJT

台湾股市：受周边股市涨势带动走高，央行料将降息亦提供支撑

0313GMT，加权股价指数 涨0.9%至8,580.51点。该指数周二收升0.6%，结束连续三天的跌势。

电子类指数 升1%，金融保险类指数 涨0.7%。

交投热络的个股中，日月光 涨1.3%。该公司周二也追随其他科技公司的步伐，敦促台湾新政府对台湾芯片业放宽中国资本投资。(完)

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