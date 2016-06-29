中国汇市：中间价反弹而人民币早盘微跌，购汇力道上升继续释放风险情绪

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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* 人民币兑美元早盘续跌，波动区间较上日扩大
* 人民币中间价脱离五年半新低反弹逾200点
* 购汇力道上升，市场继续释放风险情绪
* 贬值方向不变，但受市场及政策收紧影响节奏放缓
路透北京6月29日 - 人民币兑美元即期 周三早盘震荡微幅下跌，波动区间较上日明显放大；而当日中间价结束三连跌涨逾200点。交易员称，英国退欧事件仍在发酵，土耳其袭击事件亦加剧风险情绪，早盘购汇力道明显上升，但中间价劲升以及政策面收紧购汇等影响，人民币跌幅有限。
他们指出，中间价反弹没有完全反应市场实际需求，市场风险情绪还没有消散，购汇比较多，尤其是当前市场价格跌破6.6关口，市场仍在等待监管层可能的方向指引，不过市场整体预期人民币贬值方向不变，但受政策收紧等影响料速度放缓。
“今天市场行情挺大的，购汇的人比较多，...大家在等央行是不是会出来拦一拦，这两天也没什么动作，”一外资行交易员指出。
北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.6516元,上日收报6.6487元，夜盘终报6.6514元。今日人民币兑美元中间价 报6.6324元，上日中间价为6.6528元。人民币兑美元即期成交额 为107.41亿美元，上日半日为105.72亿美元。
不过另一交易员指出，无论是即期还是掉期，都有大行维稳市场的动作，只是量少不容易察觉，而受到个人购汇审查收紧等政策影响，实际上能有资格购汇的客户数量得到部分限制，亦一定程度放缓人民币贬值步伐。
对于未来市场方向，交易员称，风险事件聚集，但人民币波动幅度远小于G7货币，不过后续受英国脱欧事件发酵，欧元未来走势料较弱，从而提振美指，亦施压人民币，监管机构仍需警惕可能引发个人购汇的羊群效应。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.25，较上日微升0.03%，较上日纪录低点微升0.02；SDR篮子指数微升至95.94，BIS篮子指数微跌至96.47。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.63%，SDR篮子指数跌2.94%，BIS指数跌5.16%。
全球汇市方面，英镑和欧元周三盘旋在英国公投退欧后触及的低点上方，短暂的空头回补让备受打压的欧洲货币貌似企稳，不过长期不确定性仍构成压力。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8123元, 上日尾盘为6.826元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6702元, 上一交易日尾盘报6.686元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6522；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完