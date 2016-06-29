中国汇市：中间价反弹而人民币早盘微跌，购汇力道上升继续释放风险情绪

* 人民币兑美元早盘续跌，波动区间较上日扩大

* 人民币中间价脱离五年半新低反弹逾200点

* 购汇力道上升，市场继续释放风险情绪

* 贬值方向不变，但受市场及政策收紧影响节奏放缓

路透北京6月29日 - 人民币兑美元即期 周三早盘震荡微幅下跌，波动区间较上日明显放大；而当日中间价结束三连跌涨逾200点。交易员称，英国退欧事件仍在发酵，土耳其袭击事件亦加剧风险情绪，早盘购汇力道明显上升，但中间价劲升以及政策面收紧购汇等影响，人民币跌幅有限。

他们指出，中间价反弹没有完全反应市场实际需求，市场风险情绪还没有消散，购汇比较多，尤其是当前市场价格跌破6.6关口，市场仍在等待监管层可能的方向指引，不过市场整体预期人民币贬值方向不变，但受政策收紧等影响料速度放缓。

“今天市场行情挺大的，购汇的人比较多，...大家在等央行是不是会出来拦一拦，这两天也没什么动作，”一外资行交易员指出。

北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.6516元,上日收报6.6487元，夜盘终报6.6514元。今日人民币兑美元中间价 报6.6324元，上日中间价为6.6528元。人民币兑美元即期成交额 为107.41亿美元，上日半日为105.72亿美元。

不过另一交易员指出，无论是即期还是掉期，都有大行维稳市场的动作，只是量少不容易察觉，而受到个人购汇审查收紧等政策影响，实际上能有资格购汇的客户数量得到部分限制，亦一定程度放缓人民币贬值步伐。

对于未来市场方向，交易员称，风险事件聚集，但人民币波动幅度远小于G7货币，不过后续受英国脱欧事件发酵，欧元未来走势料较弱，从而提振美指，亦施压人民币，监管机构仍需警惕可能引发个人购汇的羊群效应。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.25，较上日微升0.03%，较上日纪录低点微升0.02；SDR篮子指数微升至95.94，BIS篮子指数微跌至96.47。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.63%，SDR篮子指数跌2.94%，BIS指数跌5.16%。

全球汇市方面，英镑和欧元周三盘旋在英国公投退欧后触及的低点上方，短暂的空头回补让备受打压的欧洲货币貌似企稳，不过长期不确定性仍构成压力。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8123元, 上日尾盘为6.826元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6702元, 上一交易日尾盘报6.686元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6522；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。