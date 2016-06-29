中国货币市场：隔夜供给充裕七天略紧张，非银机构借钱有难度

路透上海6月29日 - 中国银行间市场周三早盘隔夜资金供给充裕，七天期略显紧张。对非银行类机构而言，季末前以信用债为质押品的借款难度不减，实际利率也较加权水平偏高。

交易员称，在央行公开市场连日净投放后，目前流动性总量不缺，不同期限、机构等结构性问题虽会有扰动，但应该无碍季末前资金稳势。

北京一银行交易员表示，“隔夜很多，七天跨季了有点紧张。对银行来说，应该都没问题，就是非银(用信用债)借钱可能会比较难一点。”

她并透露，目前市场接受信用债质押的基金等机构，在以超过3.5%的价格融出七天资金。

央行公开市场今日进行了2,100亿元七天期逆回购，利率持平于2.25%，单日净投放600亿元；此前两日分别净投放规模分别为1,000亿元和700亿元。

上海一券商交易员指出，就其自身借钱感受来看，肯出七天等可跨月资金的机构，“除了要价高，而且还要友情赞助才借的到。”

另外，今日上海证券交易所隔夜和七天期回购成交价格也继续上行，其中七天期最新成交在3.69%。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9990 1.9999 -0.09

七天 2.3725 2.3973 -2.48

14天 2.9184 3.0674 -14.90

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.9500 3.1300 +282.00

七天 3.6900 3.2000 +49.00

14天 3.0800 3.1000 -2.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0200 2.0200 +0.00

七天 2.5700 2.4300 +14.00

14天 3.3100 3.5000 -19.00

Shibor

其中:隔夜 2.0380 2.0400 -0.20

七天 2.3860 2.3810 +0.50

三个月 2.9639 2.9638 +0.01