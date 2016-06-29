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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 06:21 BJT

****日韩经济指标预测--6月30日-7月7日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    6月29日(三)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                  5月      +0.4%       -2.8%
             工业生产(较前月)                               +0.3%       -1.3%
             服务业产出(较前月)                               --        +0.5% 
    2350 日本工业生产                           5月初值     -0.1%       +0.5%
             一个月预估值                                     --        +2.2%
             两个月预估值                                     --        +0.3%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周       --    卖超4,577
         外资投资日本股票(亿日圆)                             --    卖超2,311  
    
    6月30日(四)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   5月       --       -16.9%
             房屋开工(较上年同期)                           +4.8%       +9.0% 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            6月     +0.1%        持平
                                (较上年同期)                +0.8%       +0.8%
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                     5月       --     盈余51.4    
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               5月     -1.4%       -0.4%
             所有家庭支出(较前月)                           -0.2%       +0.2%    
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)5月     -0.4%       -0.3%
             全国整体CPI                                      --        -0.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            6月     -0.5%       -0.5%
             东京地区整体CPI                                  --        -0.5% 
    2330 日本求才求职比                             5月      1.35        1.34
             失业率                                          3.2%        3.2% 
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数      第二季       正4         正6
             央行短观大型非制造业景气判断指数                正19        正22
             央行短观小型制造业景气判断指数                   负6         负4
             央行短观小型非制造业景气判断指数                 正1         正4
             央行短观大型企业资本支出预估                   +5.9%       -0.9%
             央行短观小型企业资本支出预估                  -15.0%      -19.3%
    
    7月1日(五)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    6月初值    -8.3%       -6.0%
             进口(较上年同期)                               -9.5%       -9.0%
             贸易收支(亿美元)                                  --      顺差70
    0500 日本消费者信心指数                         6月        --        40.9
    
    7月2日(六)
    
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          6月        --        47.8
    
    7月4日当周
    
    7月4日(一)
    暂无重要数据公布。
    
    7月5日(二)
    暂无重要数据公布。
    
    7月6日(三)
    暂无重要数据公布。
    
    7月7日(四)
    暂无重要数据公布。(完)

             
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