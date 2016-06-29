欧洲经济指标预测--6月30日-7月7日****

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月27日当周 6月30日(四) 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.7% -0.9% (较上年同期) +3.0% +2.3% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月初值 +0.3% 持平 0645 法国消费者支出(较前月) 5月 -0.1% -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.5% 0700 瑞士KOF领先成长指标 6月 102.8 102.9 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少0.5 减少1.1 未经季节调整失业人数(万人) 261.0 266.4 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 269.5 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 -- 2.20% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.0% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季 -- -0.5% (较上年同期) -- -0.4% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季 赤字271.0 赤字326.6 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)6月初值 持平 -0.1% 0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.3% HICP(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.7% (较上年同期) -- -4.1% 7月1日(五) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 -- -1.9% 0730 瑞士制造业PMI 6月 55.4 55.8 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 52.5 52.4 0750 法国Markit制造业PMI 6月 47.9 47.9 0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 54.4 54.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 52.6 52.6 0800 意大利失业率 5月 11.6% 11.7% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 49.9 50.1 0900 欧元区失业率 5月 10.1% 10.2% 7月4日当周 7月4日(一) 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 6月 -- 51.2 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 9.9 0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -- -0.3% (较上年同期) -- -4.4% 7月5日(二) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 6月 -- 49.8 0755 德国Markit服务业PMI 6月 -- 53.2 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月终值 -- 52.4 综合PMI -- 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 -- 53.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 7月6日(三) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 -- -2.0% 7月7日(四) 0600 德国工业生产(较前月) 5月 -- +0.8% 0645 法国经常帐(亿欧元) 5月 -- 赤字28 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差52 0715 瑞士CPI(较前月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.4% 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +0.6% (较上年同期) 截至6月的三个月 -- +9.2% 0830 英国工业生产(较前月) 5月 -- +2.0% (较上年同期) -- +1.6% 制造业产出(较前月) -- +2.3% (较上年同期) -- +0.8% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
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