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市场报道 | 2016年 6月 30日 星期四 06:32 BJT

****欧洲经济指标预测--6月30日-7月7日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
    6月27日当周
    
    6月30日(四)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    5月        +0.7%      -0.9%
                         (较上年同期)                           +3.0%      +2.3%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月初值       +0.3%       持平
    0645 法国消费者支出(较前月)                      5月        -0.1%      -0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             5月          --       -0.5%
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         6月        102.8      102.9
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            6月      减少0.5    减少1.1 
             未经季节调整失业人数(万人)                         261.0      266.4
             经季节调整失业率                                    6.1%       6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                             --       269.5
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                   第一季         --       2.20%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　 第一季 　　  +0.4%      +0.4%
                          (较上年同期)                          +2.0%      +2.0%
    0830 英国企业投资(较前季)                      第一季　　　 　--　　　 -0.5%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 　　  -0.4%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                    第一季 　赤字271.0  赤字326.6
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)6月初值       持平      -0.1%
    0900 意大利CPI(较前月)                         6月初值      +0.3%      +0.3%
                  (较上年同期)                                  -0.2%      -0.3%
               HICP(较前月)                                     +0.2%      +0.3%
                   (较上年同期)                                 -0.2%      -0.3%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)           5月          --       -0.7%
                              (较上年同期)                        --       -4.1%
    
    7月1日(五)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                    5月          --       -1.9%
    0730 瑞士制造业PMI                               6月         55.4       55.8
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                 6月         52.5       52.4
    0750 法国Markit制造业PMI                         6月         47.9       47.9
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                     6月　　 　  54.4       54.4
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    6月终值        52.6       52.6
    0800 意大利失业率                                5月        11.6%      11.7%
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                    6月         49.9       50.1
    0900 欧元区失业率                                5月        10.1%      10.2%
    
    7月4日当周
    
    7月4日(一)
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                    6月          --        51.2
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                  7月          --         9.9
    0900 欧元区PPI(较前月)                           5月          --       -0.3%
                  (较上年同期)                                    --       -4.4%
    
    7月5日(二)
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                 6月          --        49.8
    0755 德国Markit服务业PMI                         6月          --        53.2
                   综合PMI                                        --        54.1
    0800 欧元区Markit服务业PMI                     6月终值        --        52.4
                     综合PMI                                      --        52.8
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                    6月          --        53.5
    0900 欧元区零售销售(较前月)                      5月          --        持平
                       (较上年同期)                               --       +1.4%
    
    7月6日(三)
    0600 德国工业订单(较前月)                        5月          --       -2.0%
    
    7月7日(四)
    0600 德国工业生产(较前月)                        5月          --       +0.8%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                          5月          --      赤字28
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)            5月          --      逆差52
    0715 瑞士CPI(较前月)                             6月          --       +0.1%
                (较上年同期)                                      --       -0.4%
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                 6月          --       +0.6%
                            (较上年同期)        截至6月的三个月   --       +9.2%
    0830 英国工业生产(较前月)                        5月          --       +2.0%
                     (较上年同期)                                 --       +1.6%
             制造业产出(较前月)                                   --       +2.3%
                       (较上年同期)                               --       +0.8%
    (完)
    
      
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