主要国家经济指标预测--6月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月29日(三) 2350 日本工业生产 5月初值 -0.1% +0.5% 一个月预估值 -- +2.2% 两个月预估值 -- +0.3% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,577 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,311 6月30日(四) -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度 -- -- -- 中国国际投资头寸表（正式数） 一季度 -- -- -- 中国外债数据（正式数） 一季度 -- -- -- 中国银行业对外金融资产负债 一季度 -- -- 0130 澳洲民间部门信贷 5月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.4% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- -16.9% 房屋开工(较上年同期) +4.8% +9.0% 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.7% -0.9% (较上年同期) +3.0% +2.3% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月初值 +0.3% 持平 0645 法国消费者支出(较前月) 5月 -0.1% -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.5% 0700 瑞士KOF领先成长指标 6月 102.8 102.9 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少0.5 减少1.1 未经季节调整失业人数(万人) 261.0 266.4 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 269.5 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 -- 2.20% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.0% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季 -- -0.5% (较上年同期) -- -0.4% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季 赤字271.0 赤字326.6 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)6月初值 持平 -0.1% 0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.3% HICP(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.3% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.7% (较上年同期) -- -4.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月25日当周 26.7 25.9 四周均值(万人) -- 26.70 续请失业金人数(万人) 6月18日当周 215.0 214.2 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.1% -0.2% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 5月 +0.4% -0.5% (较上年同期) -- -1.6% 原材料价格(较前月) +5.0% +0.7% (较上年同期) -- -12.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 50.7 49.3 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 5月 -- 盈余51.4 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 5月 -1.4% -0.4% 所有家庭支出(较前月) -0.2% +0.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 -0.4% -0.3% 全国整体CPI -- -0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -0.5% -0.5% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 5月 1.35 1.34 失业率 3.2% 3.2% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正4 正6 央行短观大型非制造业景气判断指数 正19 正22 央行短观小型制造业景气判断指数 负6 负4 央行短观小型非制造业景气判断指数 正1 正4 央行短观大型企业资本支出预估 +5.9% -0.9% 央行短观小型企业资本支出预估 -15.0% -19.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月29日(三) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -4.4% -- 0600 瑞士瑞银消费指标 5月 1.35 -- 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 10.1 9.8 0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 +0.2% 持平 (较上年同期) +5.1% +4.9% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加15.03 增加14.00 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加28.24 增加22.00 抵押贷款批准件数(件) 67,042 65,250 M4货供额(较前月) +1.2% -- 0900 欧元区企业景气指数 6月 0.22 0.26 经济景气指数 104.4 104.7 工业景气指数 负2.8 负3.4 服务业景气指数 10.8 11.0 消费者信心指数终值 负7.3 负7.3 消费者通胀预期指数 5.1 -- 生产者通胀预期指数 0.7 -- 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 508.4 -- 抵押贷款再融资指数 2,136.4 -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 1230 美国实质个人支出(较前月) 5月 +0.3% -- 个人所得(较前月) +0.2% +0.3% 经调整后的个人支出 +0.4% +0.4% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.6% -- PCE物价指数(较前月) +0.2% -- (较上年同期) +0.9% -- 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 -3.7% -1.1% 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 5月 +1.9% -- 2245 新西兰建筑许可 5月 -0.9% -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 5月 +4.3% +0.4% 工业生产(较前月) +2.5% +0.3% 服务业产出(较前月) +0.1% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 负1 负2 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜/郑茵; 审校 张若琪)