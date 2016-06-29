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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 07:43 BJT

****主要国家经济指标预测--6月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值  
    6月29日(三)
    2350 日本工业生产                           5月初值         -0.1%      +0.5%
             一个月预估值                                         --       +2.2%
             两个月预估值                                         --       +0.3%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周           --   卖超4,577
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --   卖超2,311
     
    6月30日(四)        
     --  中国国际收支平衡表（正式数）             一季度          --         --
     --  中国国际投资头寸表（正式数）             一季度          --         --
     --  中国外债数据（正式数）                   一季度          --         --
     --  中国银行业对外金融资产负债               一季度          --         --
    0130 澳洲民间部门信贷                           5月           --       +0.5%
             房屋信贷                                             --       +0.4%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   5月           --      -16.9%
             房屋开工(较上年同期)                               +4.8%      +9.0%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                   5月         +0.7%      -0.9%
                         (较上年同期)                           +3.0%      +2.3%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月初值       +0.3%       持平
    0645 法国消费者支出(较前月)                      5月        -0.1%      -0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             5月          --       -0.5%
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         6月        102.8      102.9
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            6月      减少0.5    减少1.1
             未经季节调整失业人数(万人)                         261.0      266.4
             经季节调整失业率                                    6.1%       6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                             --       269.5
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                   第一季         --       2.20%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　 第一季 　　  +0.4%      +0.4%
                          (较上年同期)                          +2.0%      +2.0%
    0830 英国企业投资(较前季)                      第一季　　　 　--　　　 -0.5%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　　-- 　　  -0.4%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                    第一季 　赤字271.0  赤字326.6
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)6月初值       持平      -0.1%
    0900 意大利CPI(较前月)                         6月初值      +0.3%      +0.3%
                  (较上年同期)                                  -0.2%      -0.3%
               HICP(较前月)                                     +0.2%      +0.3%
                   (较上年同期)                                 -0.2%      -0.3%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)           5月          --       -0.7%
                              (较上年同期)                        --       -4.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          6月25日当周       26.7       25.9
                 四周均值(万人)                                   --       26.70
                 续请失业金人数(万人)          6月18日当周      215.0      214.2
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)             4月        +0.1%      -0.2%
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                  5月        +0.4%      -0.5%
                           (较上年同期)                           --       -1.6%
               原材料价格(较前月)                               +5.0%      +0.7%
                         (较上年同期)                             --      -12.5%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)               6月         50.7       49.3    
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月         +0.1%      持平
                                (较上年同期)                     +0.8%     +0.8%
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                      5月           --   盈余51.4
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                5月         -1.4%     -0.4%
             所有家庭支出(较前月)                                -0.2%     +0.2%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月         -0.4%     -0.3%
             全国整体CPI                                           --      -0.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)             6月         -0.5%     -0.5%
             东京地区整体CPI                                       --      -0.5%
    2330 日本求才求职比                              5月          1.35      1.34
             失业率                                               3.2%      3.2%
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数        第二季          正4       正6
             央行短观大型非制造业景气判断指数                     正19      正22
             央行短观小型制造业景气判断指数                        负6       负4
             央行短观小型非制造业景气判断指数                      正1       正4
             央行短观大型企业资本支出预估                        +5.9%     -0.9%
             央行短观小型企业资本支出预估                       -15.0%    -19.3%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值

    6月29日(三)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                     5月        -4.4%        --    
    0600 瑞士瑞银消费指标                            5月         1.35        --   
    0600 德国GfK消费者信心指数                       7月         10.1       9.8    
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                  6月        +0.2%       持平   
                       (较上年同期)                             +5.1%      +4.9%   
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      5月    增加15.03  增加14.00
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加28.24  增加22.00 
             抵押贷款批准件数(件)                              67,042     65,250   
             M4货供额(较前月)                                   +1.2%        --    
    0900 欧元区企业景气指数                          6月         0.22       0.26       
               经济景气指数                                     104.4      104.7      
               工业景气指数                                     负2.8      负3.4     
               服务业景气指数                                    10.8       11.0       
               消费者信心指数终值                               负7.3      负7.3      
               消费者通胀预期指数                                 5.1        --         
               生产者通胀预期指数                                 0.7        --       
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周       508.4        --       
                抵押贷款再融资指数                            2,136.4        --     
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     6月初值       +0.1%      +0.1%      
                                 (较上年同期)                   +0.2%      +0.2%       
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.1%      +0.2%      
                            (较上年同期)                        +0.3%      +0.3%      
    1230 美国实质个人支出(较前月)                     5月       +0.3%        --       
             个人所得(较前月)                                   +0.2%      +0.3%      
             经调整后的个人支出                                 +0.4%      +0.4%      
             核心PCE物价指数(较前月)                            +0.2%      +0.2%      
                            (较上年同期)                        +1.6%        --       
             PCE物价指数(较前月)                                +0.2%        --       
                        (较上年同期)                            +0.9%        --       
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                  5月        -3.7%      -1.1%      
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值           5月        +1.9%        --       
    2245 新西兰建筑许可                              5月        -0.9%        --       
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                    5月        +4.3%      +0.4%      
             工业生产(较前月)                                   +2.5%      +0.3%      
             服务业产出(较前月)                                 +0.1%        --       
    2305 英国GfK消费者信心指数                       6月          负1       负2  
    (完)            
    
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜/郑茵; 审校 张若琪)

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