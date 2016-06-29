中国债市动态：现券波动不大短期或暂休整，后期收益率仍有望震荡下行

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透上海6月29日 - 中国银行间债市周三早盘现券和国债期货均波动甚微。交易人士表示，继前期收益率下行之后，部分机构存在获利了结情绪，但经济基本面下行和宽松政策松动预期下，短期债市仍存一定支撑，市场暂陷入胶着。
“今天收益率基本维稳，成交还可以，就是比较胶着。”上海一银行交易员称，市场有部分机构有点获利了结的情绪，不过感觉这两天也没有更多利好刺激，收益率有点下不动了。
他并表示称，中长期来看，随着市场风险偏好下降，供给侧改革加快，企业去杠杆、全社会的融资需求下降等，利率仍旧可能处于下行通道中，债市仍旧存在很大机会。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.2175%/3.2115%，上日尾盘在3.2275%/3.2175%。剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.8700%/2.8575%，上日尾盘在2.8700%/2.8600%。
华东一券商交易员表示，7月之前债市持续休整概率较大，但是后市预期仍偏乐观，6月底资金面整体还算平稳，并不会对债券造成压制，度过半年末之后，债券收益率仍有望继续震荡下行。
“最近(收益率)可能会有点反复，但是长期还是坚持看多吧，”他称。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.90元人民币，持平上日结算价；10年期国债主力合约T1609 收报100.150元，较上日结算价跌0.05%。(完) (发稿 吴芳； 审校 吴云凌)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完