中国债市动态：现券波动不大短期或暂休整，后期收益率仍有望震荡下行

路透上海6月29日 - 中国银行间债市周三早盘现券和国债期货均波动甚微。交易人士表示，继前期收益率下行之后，部分机构存在获利了结情绪，但经济基本面下行和宽松政策松动预期下，短期债市仍存一定支撑，市场暂陷入胶着。

“今天收益率基本维稳，成交还可以，就是比较胶着。”上海一银行交易员称，市场有部分机构有点获利了结的情绪，不过感觉这两天也没有更多利好刺激，收益率有点下不动了。

他并表示称，中长期来看，随着市场风险偏好下降，供给侧改革加快，企业去杠杆、全社会的融资需求下降等，利率仍旧可能处于下行通道中，债市仍旧存在很大机会。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.2175%/3.2115%，上日尾盘在3.2275%/3.2175%。剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.8700%/2.8575%，上日尾盘在2.8700%/2.8600%。

华东一券商交易员表示，7月之前债市持续休整概率较大，但是后市预期仍偏乐观，6月底资金面整体还算平稳，并不会对债券造成压制，度过半年末之后，债券收益率仍有望继续震荡下行。

“最近(收益率)可能会有点反复，但是长期还是坚持看多吧，”他称。