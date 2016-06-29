版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 14:00 BJT

新兴汇市：多数亚币走坚，英国退欧的直接冲击减弱

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.20    102.74   +0.53  +17.71    120.30
    坡元            1.3519    1.3533   +0.10   +4.85    1.4175
    台币          32.364    32.435   +0.22   +2.17    33.066
    韩元           1161.30   1171.30   +0.86   +1.18   1174.95
    泰铢             35.24     35.29   +0.14   +2.21     36.02
    菲律宾披索       47.00     46.90   -0.21   -0.20     46.90
    印尼卢比      13160.00  13170.00   +0.08   +4.75  13785.00
    印度卢比       67.83     67.95   +0.18   -2.48     66.15
    马币            4.0550    4.0755   +0.51   +5.80    4.2900
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 汪红英/张若琪 审校 张涛/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐