新兴汇市：多数亚币走坚，英国退欧的直接冲击减弱

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 102.20 102.74 +0.53 +17.71 120.30 坡元 1.3519 1.3533 +0.10 +4.85 1.4175 台币 32.364 32.435 +0.22 +2.17 33.066 韩元 1161.30 1171.30 +0.86 +1.18 1174.95 泰铢 35.24 35.29 +0.14 +2.21 36.02 菲律宾披索 47.00 46.90 -0.21 -0.20 46.90 印尼卢比 13160.00 13170.00 +0.08 +4.75 13785.00 印度卢比 67.83 67.95 +0.18 -2.48 66.15 马币 4.0550 4.0755 +0.51 +5.80 4.2900 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/张若琪 审校 张涛/王兴亚)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完