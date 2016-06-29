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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 14:05 BJT

《全球汇市》日圆上涨而英镑企稳，但市场人气仍然脆弱

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1054  1.1065  -0.10  +1.79  1.0860
    美元/日圆            102.19  102.74  -0.54 -15.05  120.30
    欧元/日圆         112.98  113.70  -0.63 -13.41  130.47
    美元/瑞郎            0.9810  0.9820  -0.10  -2.08  1.0018
    英镑/美元            1.3290  1.3340  -0.37  -9.82  1.4738
    美元/加元            1.3029  1.3021  +0.06  -5.85  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6687  6.6833  -0.22  +1.53  6.5680
    澳元/美元            0.7387  0.7387  +0.00  +1.54  0.7275
    新西兰元/美元        0.7068  0.7044  +0.34  +3.56  0.6825
    澳元/日圆         75.500  75.890  -0.51 -13.83  87.620
    新西兰元/日圆     72.270  72.370  -0.14 -11.84  81.980
    英镑/日圆         135.85  137.06  -0.88 -23.34  177.22
    澳元/新西兰元     1.0447  1.0467  -0.19  -2.03  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 李春喜/杜明霞/艾茂林/汪红英/王洋/张涛/高琦)

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