台湾债市：10年券殖利率收升终止连三跌，台股走强资金抛债买股

* 10年券殖利率收升，终止连三跌

* 台股涨资金抛债转股，获利了结卖单出笼

* 追价力道显薄弱，静待央行利率决议

* 明日105/4殖利率预估在0.73-0.77%

路透台北6月29日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率收升，终止连三跌走势。交易员表示，美债殖利率走稳加上台股持续上涨，引发资金〞抛债买股〞，获利了结卖单出笼，带动殖利率止跌反弹。

他们指出，在英国脱欧题材逐渐淡化下，欧美股市止跌强弹，且因市场预估台湾央行周四若仅降息半码(0.125个百分点)殖利率已大致反应完毕，向下追价意愿低，反倒是随着连日来殖利率频创新低，多头开始获利了结，短线关注央行货币政策动向及会后声明。

〞按过去经验，未来二、三天如果没有新事件出来，这波行情大概就差不多了。〞一位大型商银交易员说。

他表示，大家都在等待明天央行的利率决议，惟因短线殖利率跌幅已大，央行降息或不降息对债市影响应有限，〞即使再降息，但实质利率下调幅度也很有限；而如果扩大降息幅度，殖利率往下就有获利了结卖压出来。〞

台湾央行周四将召开第二季理监事会议。路透周一对16名分析师的调查结果显示，有13位预估央行将降息半码(0.125个百分点)，这将是连续第四次降息。

交易员认为，英国脱欧冲击淡化，未来将回归基本面，惟景气不会马上好转，且未来潜在不确定因素仍多，债市暂无重大利空；年初以来台债殖利率都是〞大跌小回〞，加以央行降息速度会非常缓慢，台债殖利率也将跟着缓步下滑。

台湾股市周三收涨近1%企图挑战8,600点关口，并录得连两日涨势，主要受惠于欧美股市反弹。

交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.73-0.77%；五年期公债105/8殖利率主要区间在0.53-0.55%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.35 0.5410% 0.5385-0.5445% 15.0 10 105/4 +0.85 0.7545% 0.7485-0.7545% 100.0

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5 105/8 0.5410%

3 105/1 0.3930%